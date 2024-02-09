Россию могут отключить от глобального интернета? Чем это обернется и как обезопасить себя?

Что происходит?
Жители России стали чаще жаловаться на отключение мобильного интернета. Несколько таких случаев были зафиксированы в Псковской и Новгородской областях: там с 25 по 30 января с 23.00 до 6.00 не были доступны сети LTE и 4G. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил отсутствие мобильного интернета и возникшие из‑за этого сложности — например, с вызовом такси через приложения или неработающими банкоматами — необходимостью «проведения технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования».
26 и 29 января об отключениях мобильного интернета сообщили жители Ленинградской области — они не могли оплатить покупки через терминалы в магазинах или сделать онлайн-перевод без доступа к Wi-Fi. Причина оказалась та же — технические работы, однако, как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, связаны они были не просто с перенастройкой оборудования, а с отладкой антидроновых систем, которые помешали бы навигации беспилотников. Интересно, что в те же даты, как пишет РБК, в Ленинградской области находились «высокопоставленные лица в сопровождении ФСО».
Собеседники «Коммерсанта» также отмечают, что подобные отключения могут происходить и в других российских регионах — технические работы запланированы на федеральном уровне. 29 января информацию подтвердил министр цифрового развития России Максут Шадаев. Он подчеркнул, что отключение мобильного интернета — «технические мероприятия, не учения, ничему мы не учились».
С трудностями столкнулись и жители Башкортостана. В середине января в местном Баймаке тысячи людей, несогласных с обвинительным приговором для экоактивиста Фаиля Алсынова, вышли на протесты. В те же дни медиа сообщили о неполадках в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. Местные чиновники опровергли предположение о своей причастности к блокировке сервисов и заявили, что это вне компетенции республиканских властей. Аналогичные перебои, которые на этот раз объяснили профилактическими работами, возникли в Якутии — и тоже на фоне протестных акций, в этот раз связанных с убийством местного жителя.
30 января россияне столкнулись с невозможностью попасть на сайты с доменом .ru — не открывались «Госуслуги» и страницы маркетплейсов, банковские приложения, сервисы доставки, медиа. Поломку устранили за несколько часов: как оказалось, отключение интернета на федеральном уровне стало возможным из‑за сбоя протокола DNSSEC, который помогает пользователям избегать мошеннических сайтов. Ошибка, по мнению директора АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, могла возникнуть из‑за человеческого фактора, а не намеренно.
Возможно ли отключить Россию от глобального интернета
Временные неполадки в работе интернета в России происходят на фоне новостей о планах отключения страны от глобальной сети. Летом 2023 года, к примеру, Роскомнадзор провел «успешные учения» на случай изоляции страны от глобального интернета. Как это происходило технически — неизвестно, однако сделать так, чтобы работал только российский сегмент интернета и отсутствовал доступ к международному, по всей видимости, получилось. При этом Роскомнадзор отметил, что подобные мероприятия могут проходить несколько раз в год, чтобы выяснить, сможет ли работать рунет при отключении интернета извне.
Тем не менее не все эксперты уверены в том, что рунет технически можно отсоединить от глобальной сети — как изнутри страны, так и за ее пределами. По словам Евгения Царева, управляющего консалтинговой компании RTM Group, такой сценарий возможен только теоретически. «Это потребует координации слишком большого числа участников. Но мелкое пакостничество со стороны внешних недоброжелателей вполне возможно. Это повлечет за собой перебои в отдельных регионах или по отдельным направлениям, — рассказал Царев „Афише Daily“. — А вот создание государством сложностей в доступе к онлайну не такая невероятная вещь. Запрет на использование VPN, требования по обработке персональных данных на отечественных серверах и так далее — очевидные шаги к ограничению глобального интернета».
Сопровождающий IT-проектов и бизнес-адвокат Татьяна Кархалева допускает, что более вероятно не столько отключение России от глобального интернета, сколько блокировка отдельных сервисов. «Уже сейчас Роскомнадзор и хостинг-провайдеры по решению суда блокируют отдельные ресурсы, так что, полагаю, есть вероятность отключения властями платформ, приложений или мобильного интернета на отдельных территориях», — делится наблюдениями юрист. «Отключение интернета совсем мне не кажется вероятным, но создание локального, как, например, в Китае, технически возможно. В любом случае, это будет негативным фактором для экономики, так как далеко не все отечественные сервисы представляют аналогичный [по качеству и функциональности] софт», — добавляет Кархалева.
Как происходит отключение глобального интернета с технической точки зрения?
О том, что потенциальная возможность отключения глобального интернета в России существует, говорит Руслан Сулейманов, стратегический директор по IT, продуктам и сервисам компании Pro32. «Афиша Daily» попросила его объяснить, как это может произойти технически — по возможности, максимально просто и понятно.
«Рунет имеет ограниченное количество точек соединения с другими сегментами глобального интернета. Они называются точками обмена трафиком — именно здесь происходит передача информации. Они расположены как внутри России, так и за рубежом. В нашей стране это может быть, например, старейшая MSK-IX, расположенная в нескольких российских городах, а за границей — точки обмена в Лондоне или Франкфурте. В мире их много, но наиболее значимых, которые оперируют большим количеством трафика и к которым подключено множество каналов провайдеров, — около 70.
Все такие каналы известны и, если необходимо, по требованию регулятора (в России — Роскомнадзора) магистральные провайдеры могут отключить их, изолировав российский сегмент. Также для работоспособности интернета важны так называемые DNS-серверы — именно они обеспечивают преобразование адреса вида „www.yandex.ru“ в последовательность цифр 5.255.255.77, которая понятна компьютеру.
Корневых, или основных, серверов DNS в мире всего 13. При этом есть множество реплик этих серверов, которые расположены в разных странах, — например, в России таких копий больше 20, и при отключении российского сегмента все обращения внутри страны будут идти именно к ним. Схема, конечно, гораздо сложнее, но если очень упрощенно, то сценарий такой: отключение магистральных каналов от точек обмена и переход на использование внутренних серверов DNS и внутренних каналов связи.
Еще один важный момент, который стоит озвучить отдельно, — никаких реальных планов по принудительному отключению со стороны самой России на данный момент нет (об этом летом 2022 года заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — Прим. ред.) При этом есть желание некоторых иностранных операторов отключить Россию от глобальных каналов. Например, еще в марте 2022-го британская точка обмена трафиком LINX заявила, что не будет работать с Россией. Затем о прекращении работы с российскими операторами связи объявили иностранные магистральные провайдеры Cogent и Lumen. Ситуация очень похожа на то, как развивались события с платежными системами, когда Россия была вынуждена создать свой собственный центр для обработки транзакций и свою национальную платежную систему. И очень хорошо, что успела это сделать. Сейчас в виде превентивных мер происходят похожие действия уже по организации устойчивости российского сегмента сети».
Что произойдет, если Россия отключится от глобального интернета?
По мнению Руслана Сулейманова, критически важная для жизни людей инфраструктура (КИИ) сможет функционировать в условиях изоляции российского сегмента сети. «Если это случится, то все ресурсы вне зоны .ru и .рф и основанные на них сервисы (например, облачные хранилища фотографий Google или сервис защиты вашего сайта, расположенный за границей) станут недоступны», — замечает специалист. Критически важная инфраструктура связана в первую очередь со здравоохранением, энергетикой, транспортом, топливно-энергетическим комплексом, тяжелой промышленностью, платежами по банковским картам. «В таких сферах применяются особые требования по безопасности и устойчивости. Но полный их список не является публичным и относится к гостайне», — предупреждает Сулейманов.
«Скорее всего, ситуация физического отключения — переход в режим всероссийского интранета, — это экстремум, — говорит Петр Кирьян, директор по медиапроектам компании по развитию общественных связей КРОС. — На сегодняшний день цель в первую очередь в том, чтобы отключать точечно или замедлять трафик. То есть вы просто не найдете какой‑то ролик на Youtube или будете долго ждать загрузки контента с ресурса вне России. При этом, даже в режиме полностью обрусевшего интернета, останутся „дыры“ — это, например, каналы связи со странами Таможенного союзаВ него входят Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения и Россия.. То есть мы все-таки сможем пролезать через форточку во внешний онлайн-мир».
Как отключение от глобального интернета повлияет на экономику?
Российская экономика становится все более цифровизованной — виртуальные технологии и интернет все больше проникают в работу банков, крупных предприятий, финансовой индустрии и не только. Именно поэтому отключение рунета от глобальной сети может нанести ощутимый урон экономике — и эксперты оценивают его довольно серьезно.
«Отключение коснется в первую очередь секторов импорта и экспорта, — говорит Евгений Царев. — Невозможность корректно работать с зарубежными партнерами будет больной темой сразу после возможного отключения. Это может привести к дефициту, снижению прибыльности бизнеса и нарушению логистических цепочек».
«Если говорить не об изоляции российского сегмента, а именно о полном отключении глобальной сети, то это приведет к непредсказуемым последствиям — начиная от сложностей в проведении платежей и заканчивая полной остановкой целых отраслей экономики, например, телекоммуникационных или электронной коммерции, — прогнозирует Руслан Сулейманов. — Какое‑то время будет царить хаос и паника, ничего положительного точно не произойдет, а долговременное полное отключение интернета может обернуться катастрофой».
По словам Антона Баланова, советника по экономике и социологии РАЕН, «цифровизация экономики стала реальностью наших дней», поэтому отключение интернета повлияет на все — от малых предпринимателей до крупных корпораций, а также нарушит логистические цепи, приведет к сбоям в работе финансовых систем и ударит по сектору услуг. «Мы можем ожидать серьезного снижения ВВП, роста безработицы и ухудшения инвестиционного климата», — делится прогнозом советник.
Что делать, если интернет все-таки отключат?
На случай отключения интернета — как отсутствия доступа в глобальную сеть, так и проблем с рунетом — специалисты советуют заранее предпринять несколько шагов.
- Резервируйте каналы доступа к сети. К примеру, если вы используете проводной интернет в квартире, стоит купить беспроводной LTE-модем;
- Делайте локальные копии на резервных хранилищах и физических носителях — это поможет сохранить данные в условиях, когда нет доступа к облачному хранилищу или интернету в принципе;
- Используйте российские хостинги — если отключение глобального интернета все же произойдет, сервисы с доменами .ru, скорее всего, продолжат работу и сохранят ваши данные.
Также не стоит забывать о VPN — они позволяют обходить блокировки приложений и сайтов. Однако Роскомнадзор регулярно совершенствует методы борьбы с ними и ужесточает законодательство — например, запрещая популяризацию VPN-сервисов и сами средства обхода блокировок, поэтому полагаться на них на 100% нельзя. Чтобы оставаться на связи с близкими в любой ситуации, можно использовать мессенджеры, которые работают в условиях отключения интернета, — например, Delta Chat.