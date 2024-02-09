Россию могут отключить от глобального интернета? Чем это обернется и как обезопасить себя?

Еще один важный момент, который стоит озвучить отдельно, — никаких реальных планов по принудительному отключению со стороны самой России на данный момент нет (об этом летом 2022 года заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — Прим. ред.) При этом есть желание некоторых иностранных операторов отключить Россию от глобальных каналов. Например, еще в марте 2022-го британская точка обмена трафиком LINX заявила, что не будет работать с Россией. Затем о прекращении работы с российскими операторами связи объявили иностранные магистральные провайдеры Cogent и Lumen. Ситуация очень похожа на то, как развивались события с платежными системами, когда Россия была вынуждена создать свой собственный центр для обработки транзакций и свою национальную платежную систему. И очень хорошо, что успела это сделать. Сейчас в виде превентивных мер происходят похожие действия уже по организации устойчивости российского сегмента сети».