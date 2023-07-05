«РБК»: рунет проверили на устойчивость в условиях отключения страны от международного интернета

Роскомнадзор проверил устойчивость рунета в условиях отключения страны от международного интернета. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на представителя ведомства.
По информации СМИ, проверка проводилась в ночь с 4 на 5 июля. В Роскомнадзоре отметили, что учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета проводятся не реже раза в год.
«В ходе учений могли проверять, правла ли рунет продолжает работать при подобном отключении. Примерно так же испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают», — сказал изданию один из представителей телекоммуникационного рынка.
По его словам, в законе «О суверенном рунете» прописана задача по сохранению работоспособности российского сегмента сети при отключении ее извне. Этот закон принят в 2019 году.
В нем указано, что все операторы России должны установить спецоборудование, которое позволит Роскомнадзору управлять маршрутаризацией трафика при необходимости. Это же оборудование используют для блокировки запрещенного контента и замедления скорости работы соцсети Twitter.
«Проведенные учения — это попытка живого эксперимента с целью проверки готовности к такому развитию событий: насколько российский сегмент интернета сможет устойчиво функционировать в автономном режиме. Фактически это можно сравнить с тем, как отрезать руку и посмотреть, сколько она проживет без остального организма», — прокомментировал новость основатель Qrator Labs Александр Лямин.