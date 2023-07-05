«РБК»: рунет проверили на устойчивость в условиях отключения страны от международного интернета

«Проведенные учения — это попытка живого эксперимента с целью проверки готовности к такому развитию событий: насколько российский сегмент интернета сможет устойчиво функционировать в автономном режиме. Фактически это можно сравнить с тем, как отрезать руку и посмотреть, сколько она проживет без остального организма», — прокомментировал новость основатель Qrator Labs Александр Лямин.