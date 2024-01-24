В Якутии десятки горожан вышли на протест после убийства местного жителя

К митингующим вышли заместитель министра внутренних дел Владимир Арбузов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь. Последний сказал собравшимся: «Убийца задержан. Он такой же гражданин России, как вы. Мы его поймали, будет следствие. Мужики, чего собрались?»