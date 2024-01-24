В Якутии десятки горожан вышли на протест после убийства местного жителя

Десятки горожан вышли на протест в Якутске, пишет Sakha Life. Поводом стало убийство местного жителя.
По информации издания, на городскую площадь вышли около 300 человек. Их встретили порядка 200 сотрудников полиции и Росгвардии. Потасовки между ними не случилось, толпа разошлась спустя некоторое время, хотя есть сообщения о задержанных.
К митингующим вышли заместитель министра внутренних дел Владимир Арбузов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь. Последний сказал собравшимся: «Убийца задержан. Он такой же гражданин России, как вы. Мы его поймали, будет следствие. Мужики, чего собрались?»
Убийство 26-летнего мужчины случилось на прошлой неделе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Инцидент случился в одном из клубов региональной столицы, друг убитого повздорил с 18-летним уроженцем Таджикистана. Утром якутянин нашел обидчика в соцсетях, узнал его адрес и приехал к нему домой вместе с двумя знакомыми. Все трое получили ножевые ранения, мужчина скончался.
22 января предполагаемый убийца был задержан. По словам главы Якутии Арсена Найденова, главный подозреваемый родом из Таджикистана и является гражданином России. «Выясним все обстоятельства получения им российского гражданства. Таким людям нет места в нашем обществе», — подчеркнул Найденов.
За несколько часов до начала акции в регионе заметили сбой в работе ватсапа и телеграма, проблема устранялась лишь включением VPN, пишет Yakutia.info. По данным «Сбой.рф», проблемы с отправкой сообщений заметили в Новосибирской области, Хабаровском крае и Приморье.
«В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором» — цитирует «Интерфакс» заместителя министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Андрея Суслова.