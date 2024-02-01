Выборы, выборы

«Либерал для битья» или главный оппонент Путина? Что известно о Борисе Надеждине

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:05
Фото: SOPA Images/Getty Images
Главный феномен президентских выборов 2024 — Борис Надеждин. В политике он давно, но многие узнали о нем только после публикации фотографий очередей из желающих поставить подпись за его выдвижение. Сейчас подписи сданы, станет ли он кандидатом, будет известно после 10 февраля. «Афиша Daily» рассказывает все, что известно о Надеждине.

Ташкент и знаменитый дед

Борис Надеждин родился в Ташкенте в 1963 году и жил там до шести лет. Надеждины оказались там благодаря деду — тоже БорисуПрадед, отец и сын политика тоже Борисы.. Тот родился в Ярославле, а затем переехал в столицу ради учебы в московской консерватории. В первой половине 1930-х его вызвали в ЦК КПСС и отправили в Ташкент развивать местную музыкальную культуру. По словам Надеждина, появление оперы и балета в Узбекистане — это заслуга его деда. В стране даже есть школа имени Бориса Надеждина.

В конце 1960-х отец Надеждина, увлеченный физикой и математикой, перевез семью в Долгопрудный, где поступил на физтех. «С тех пор мои детские воспоминания — это общежитие физтеха. Я на физтехе, практически, ну не то чтобы родился, но жил», — вспоминал политик.

Наука, музыка и бизнес

Насмотревшись на отца, Надеждин тоже решил уйти в науку, да и соответствующие способности у него проявились еще в школьные годы. В 1979-м он занял второе место на Всесоюзной математической олимпиаде среди старшеклассников. И в этот же год окончил специализированную физико-математическую школу-интернат при МГУ.

После школы Надеждин поступил в МФТИ, из которого с отличием выпустился в 1985 году. К слову, во время обучения политик успевал посвящать себя творчеству, впоследствии выпустив несколько десятков песен. Играя на гитаре, он исполняет, например, ироничную «Гимн русских националистов» с текстом «Но с вождями что‑то стало нынче худо на Руси, то ли дело было Сталин, ничего, что был грузин». А в «Песне о Родине» он поет: «Я скоро пойму, что оковы тебе как броня».

В 1988 году Надеждин организовал научно-производственный кооператив «Интеграл», участники которого занимались репетиторством в Москве и других городах России, а также выпускал учебную литературу. А в 1989-м защитил диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук. К этому времени он уже работал во Всесоюзном научно-исследовательском центре по изучению свойств поверхности и вакуума.

«В конце 80-х я чувствовал себя богатейшим человеком. Тогда еще нельзя было покупать заводы, газеты и пароходы, поэтому я приобрел всего лишь машину и квартиру и был счастлив — до безумия».
Борис Надеждин

Несмотря на успехи в бизнесе, Надеждин не переставал учиться и уже в 1993-м получил красный диплом Московского юридического института. На следующий год его пригласили преподавать в МФТИ, где он организовал кафедру права, которую возглавлял до 2016 года.

Один из бывших студентов МФТИ рассказал «Афише Daily», что на парах Надеждина «аудитория обычно была заполнена, что на старших курсах, а особенно на непрофильных предметах происходит редко». По его словам, политик нередко рассказывал на лекциях истории из жизни, например, как работал в Думе, пережил инфаркт Всего у Надеждина было два инфаркта. и судился с Лужковым (к этому мы еще вернемся).

Первые выборы, дружба с Немцовым и работа с Кириенко

Политическая карьера Надеждина началась в 1990 году с Долгопрудненского городского Совета народных депутатов. «Мне было двадцать семь лет, я был очкариком, кандидатом наук с физтеха, но выиграл выборы в заводском округе у многолетнего депутата от завода, героя социалистического труда. Как выиграл? Я просто ходил по избирателям и говорил им правду», — говорил политик о том периоде.

За свою жизнь Надеждин сменил не одну партию. В 1995-м он попытался баллотироваться в нижнюю палату парламента от «Партии российского единства и согласия», но избраться не удалось. Попытку политик повторил через четыре года, и она обернулась успехом.

Он вошел в политсовет движения Сергея Кириенко «Новая сила», которое затем оказалось в составе партии «Союз правых сил»Среди основателей партии значатся Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Ирина Хакамада, Борис Немцов и Сергей Кириенко.. И именно от нее Надеждину удалось избраться в Госдуму третьего созыва. Тогда он приложил руку ко многим законопроектам, в том числе о Конституционном Собрании, об основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФВ 1997 году закон ввел в действие паспорт гражданина России в качестве основного документа, удостоверяющего личность., о выборах Совета Федерации и другим. Еще он был одним из авторов законопроекта об исключении смертной казни из Уголовного кодекса.

В 1997 году в должности советника Бориса Немцова, с которым вскоре подружился, Надеждин участвовал в написании уставов Газпрома, РАО ЕЭС и Транснефти. А 1998-м стал помощником премьер-министра Сергея Кириенко — с ним Борис Борисович в последний раз общался на похоронах Немцова. «Вот этот факт абсолютно исторический», — сказал он в интервью «Медузе»*.

Сопредседатель СПС Борис Немцов, бывший сопредседатель СПС Ирина Хакамада и секретарь федерального политсовета СПС Борис Надеждин
© Григорий Сысоев/ТАСС

Суд с Лужковым, доверенное лицо Сергея Миронова и праймериз «Единой России»

В 2003-м Надеждин проиграл выборы в Госдуму и сосредоточился на преподавательской деятельности. Но уже через два года вернулся в политику и стал членом инициативной группы по выдвижению экс-руководителя компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского** в депутаты ГосдумыВыдвинуться экс-олигарх не успел из‑за приговора по первому делу ЮКОСа. Тогда суд признал совладельцев компании Ходорковского и Платона Лебедева виновными в мошенничестве, уклонении от налогов и других экономических преступлениях, и приговорил каждого из них к девяти годам колонии. Позже Мосгорсуд сократил срок до восьми лет..

В 2008 году политик вошел в состав правоцентристской партии «Правое дело», председателем которой тогда был бизнесмен Михаил Прохоров. Уже через год произошел скандал: партия опубликовала на своем сайте материал с заголовком «Борис Надеждин: Лужков хочет захватить „жирные“ куски Подмосковья для застройки Батуриной». В тексте обсуждался вопрос объединения Москвы и Подмосковья. Лужков всячески продвигал инициативу, а Надеждин был ее критиком, называл идею «бредовой» и связывал деятельность мэра с интересами инвестиционно-строительной корпорации «Интеко», главой которой была жена Лужкова Елена Батурина. В ответ Юрий Михайлович подал иск о защите чести и достоинства к партии и Надеждину. Суд встал на сторону мэра и обязал ответчиков опубликовать опровержение, а также выплатить пострадавшим по 50 тыс. рублей.

В 2011-м Надеждин покинул партию «Правое дело». Свое решение он объяснил желанием поучаствовать в создании новой правой партии вместе с Алексеем КудринымОни ее так и не создали.. В 2012-м политик стал одним из наблюдателей на президентских выборах от штаба Владимира Путина, а также доверенным лицом лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. По его словам, таким образом он хотел наблюдать за голосованием в рамках проекта «За чистые выборы».

Через четыре года после этого Надеждин принял участие во внутрипартийных праймериз «Единой России» и проиграл Ирине Родниной. Позже он неоднократно заявлял, что не собирался вступать в партию и выдвигаться на выборы от нее. По его словам, это был троллинг.

«Сколько бы я ни участвовал в выборах, „Единая Россия“ просто не ходит на дебаты, поэтому мне ни разу не удалось на этих дебатах замучить какого‑нибудь единоросса. А на заре этих праймериз дебаты были! Собирались полные залы в городах Московской области, и я там имел возможность агитировать против самой же „Единой России“».
Борис Надеждин

За участие в праймериз Надеждина неоднократно критиковали российские оппозиционеры. «Не так давно Надеждин призывал „валить Путина“. А теперь готов на любое унижение ради кресла в думе. Какое позорище», — писал тогда Илья Яшин**. Политик в свою очередь говорил, что остается либералом, но избиратели «серьезно воспринимают только „Единую Россию“, КПРФ и немножко ЛДПР».

В 2021-м Надеждин выдвинулся кандидатом в депутаты Госдумы от «Справедливой России», одним из лидеров которой являлся писатель и активный участник военных действий в Украине Захар Прилепин. Оппозиция вновь была недовольна. Политик объяснял свое решение избираться от партии тем, что при самовыдвижении необходимо собрать несколько тысячей подписей, которые, по его мнению, признали бы недействительными. В ходе выборов Надеждин вновь уступил Ирине Родниной.

В 2023 году Надеждин попытался зарегистрироваться на выборы губернатора Московской области от партии «Гражданская инициатива». Но у него не получилось собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов.

Ток-шоу и «либерал для битья»

Надеждина нередко критикуют за участие в ток-шоу на федеральных каналах и называют «либералом для битья». Еще в далеком 2008 году эфир программы НТВ «К барьеру!» Владимира Соловьева чуть было не закончился дракой между политиком и Владимиром Жириновским. В выпуске обсуждались поправки в Конституцию, увеличивающие сроки полномочий президента и парламентариев. Надеждин выступал против них, а Жириновский поддерживал. Тогда другие участники дискуссии политолог Дмитрий Орлов и социолог Елена Башкирова встали на сторону Надеждина.

Политик ходил на шоу больше 20 лет. По его словам, в начале двухтысячных Соловьев был «вполне нормальным журналистом», а потом все изменилось, и «эти ток-шоу перестали быть журналистикой и стали пропагандой». Надеждин не считает, что он был мальчиком для битья, по его мнению, он всегда мог дать отпор.

«Я в конце мая (2023 года — Прим. ред.) сказал в эфире фразу, затем прогремевшую на весь мир, что нам нужно избрать другого президента, чтобы вернуться в Европу, меня на всякий случай перестали звать на российское телевидение. То есть не все так просто! Кому‑то кажется, что я „мальчик для битья“, а кто‑то испугался!»
Борис Надеждин

Выборы-2024, очереди за подписями и поддержка оппозиции

В июле 2023 года Надеждину отказали в регистрации кандидатом на выборах губернатора Московской области. Тогда он сгоряча сказал: «Ах, вы меня не пускаете в губернаторы Московской области, а я вам тут устрою праздник, я в президенты пойду!»

После этого Надеждин ждал, что на выборы выдвинется кто‑то из более известных людей: Евгений Ройзман**, Алексей Венедиктов**, Дмитрий Муратов**. Он рассчитывал, что будет помогать им как Ирине Хакамаде в 2004-м или Михаилу Прохорову в 2018-м. Однако все под разными предлогами отказались участвовать. «И тут я начинаю понимать, что только я один где‑то там когда‑то сказал, [что буду участвовать в выборах]. Что делать? Я стал серьезно это обдумывать», — сказал он в интервью «Медузе»*.

«Из тех людей, кого я бы поддержал, часть уже не на этом свете, как например, мой друг Борис Немцов, а часть находится в местах лишения свободы или уехала. В этой ситуации я не нашел никакого другого выхода, кроме как сопротивляться тому, что творит Путин с Россией, самостоятельно участвуя в выборах».
Борис Надеждин
о своем решении выдвинуться в президенты

О выдвижении в президенты России от партии «Гражданская инициатива»«Гражданскую инициативу» в 2012 году основал бывший министр экономики Андрей Нечаев. В свое время в политсовет партии входили Дмитрий Гудков**, Владимир Рыжков, а предвыборный штаб возглавлял Максим Кац**. Надеждин объявил в октябре 2023 года. Именно ее в 2018 году представляла Ксения Собчак, набравшая 1,68%. Журналистку неоднократно обвиняли в стягивании голосов либерально настроенных избирателей. Теперь же Надеждина стали называть «второй Собчак». Борис Борисович утверждает, что между ними есть принципиальная разница: «Ксения Анатольевна начала свою кампанию с того, что договорилась с Владимиром Путиным, что идет на выборы, получила на это неплохой бюджет. <…> Я абсолютно ни с кем в Кремле на эту тему не общаюсь, никакие переговоры не веду. Сейчас много утечек, что я кем‑то согласован — это полная чушь».

В выдвижении Надеждина поддержали блогер и бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац**, экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский**, Алексей Навальный, экс-глава отдела расследований ФБК*** Георгий Албуров**, экс-юристка ФБК*** Любовь Соболь** и экс-директор ФБК Иван Жданов**. Это первый подобный случай в современной России, когда системная оппозиция объединилась, чтобы поддержать одного кандидата.

После этого в Москве, Петербурге, Томске, Новосибирске и других городах России, а также за рубежом выстроились очереди из желающих поставить подпись за кандидата. В Ярославле подпись за выдвижение Надеждина поставил зарегистрированный кандидат в президенты Владислав Даванков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, считают ли в Кремле Надеждина серьезным соперником для Путина и видят ли в нем угрозу, ответил: «Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника». В то же время общественники попросили Генпрокуратуру признать Надеждина иноагентом.

Осуждение боевых действий в Украине и предвыборная программа

Сразу после того, как стало известно, что Надеждин будет избираться, он опубликовал свой манифест, который начинается словами: «Я иду на выборы как принципиальный противник политики Путина». В тексте также говорится, что нынешний президент «совершил фатальную ошибку, начав СВО».

В последних интервью Надеждин описывает произошедшее в ходе избирательной кампании как «четыре чуда». Первое: когда партия согласилась его выдвинуть. Второе: когда в штаб пришли молодые ребятаДмитрий Кисиев, Игорь Артемьев, Андрей Баранников. и сказали, что будут помогать совершенно бесплатно. Третье: когда ему разрешили собирать подписи. Четвертое: когда появились очереди.

«Каждая следующая стадия казалась невозможной, понимаете? А сейчас я уже и сам боюсь предположить, чем все это может закончиться».
Борис Надеждин

В списке потенциальных кандидатов в президенты Надеждин — единственный, кто выступил против спецоперации. Впервые он осудил военные действия на территории Украины еще в 2022 году.

На шоу «Место встречи» на НТВ политик обвинил советников Путина в том, что те убедили его, что спецоперация будет короткой: «По мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, кадыровцы, все там наведут порядок. Эти люди подставили всех нас очень сильно. Кто‑то приходил [к президенту], говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросятся».

Антивоенная позиция лежит в основе предвыборной программы Надеждина. Ее главные тезисы: освободить политзаключенных, завершить спецоперацию, вернуть домой мобилизованных, начать восстанавливать отношения с соседями и развитыми странами, стать самостоятельным государством, вернуть полномочия и деньги регионам, вернуть прямые выборы мэров и губернаторов, сконцентрироваться на улучшении жизни россиян.

© SOPA Images/Getty Images

Мнение россиян и экспертов

31 января опрос Russian Field показал, что 7,8% россиян готовы проголосовать за Надеждина, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье. По этим показателям политик занимает второе место, уступая лишь Владимиру Путину. За нынешнего президента готовы отдать голос 62,2%, а среди тех, кто точно пойдет на выборы и определился, — 79,2%.

Илья Гращенков

Политолог, директор Центра развития региональной политики

«Я считаю, что Надеждина не зарегистрируют. Мы видели, что реальные люди ставили за него подписи, было много очередей, и сам Надеждин грозит„Я не буду призывать людей выходить на улицы на несанкционированные митинги, потому что я подставляю людей и это будет нарушением закона. Но я, например, чисто теоретически, могу попросить 200 тысяч человек в стране подать заявку на легальные митинги в 150 городах страны“. призвать их писать заявки на митинги в случае своей нерегистрации. При этом очевидно, что уже сейчас идет кампания по дискредитации качества подписей за Надеждина, его обвиняют в фальсификации. Это может стать причиной отказа».

«Мне кажется, что сейчас рейтинг Надеждина сильно вырос. Потому что он неожиданно стал инструментом выражения недовольства, и сбор подписей за него превратился в легализованную акцию протеста».

«Теоретически, если он будет допущен и дойдет до выборов, то есть шанс, что он наберет 15%, а может и больше. Поэтому, скорее всего, он допущен не будет, так как это слишком высокий риск. Плюс он может повести уже более суровую кампанию. Пока Надеждин довольно лояльно высказывается о своих оппонентах, в том числе о Путине. Но в ходе кампании риторика может стать более жесткой».

«Для меня очевидно, что никакой согласованности нет. Может быть, он консультировался с кем‑то на раннем этапе, когда только планировал выдвигаться и собирать подписи. На тот момент Надеждин действительно мог бы пригодиться, чтобы растянуть голоса. Например, если бы Екатерина Дунцова и другие либеральные кандидаты прошли регистрацию».

«Неожиданно для себя Надеждин сильно изменился. Это произошло, когда его поддержала прозападная оппозиция и когда подпись за него поставил Владислав Даванков от „Новых людей“. Помимо прочего, он дал хорошее интервью [Игорю] Рыбакову, в котором сказал, что не будет трогать чиновников. То есть он выступил консолидированным кандидатом от всех умеренных сил, поэтому сейчас действительно представляет большую опасность для Кремля.

Для Надеждина это неожиданный взлет, и в его уже зрелом возрасте это исторический шанс проявить себя именно как политик. И даже если он не будет зарегистрирован, он все равно останется значимым фактором на этих выборах».

«Он сегодня сильно рискует, потому что ведет несогласованную, опасную игру, которая может стоить ему многого. Если Надеждин продолжит сопротивляться, и его будут и дальше мочить, то вполне возможно, что рейтинги политика еще сильнее возрастут на фоне уже не иллюзорной, а реальной борьбы с ним как с настоящим представителем оппозиции».

*«Медуза» внесена Минюстом РФ в список иноагентов и признана нежелательной организацией на территории страны.
** Михаил Ходорковский, Илья Яшин, Евгений Ройзман, Алексей Венедиктов, Максим Кац, Георгий Албуров, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков внесены Минюстом в реестр иноагентов.
*** ФБК внесен Минюстом в реестр иноагентов и признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.

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