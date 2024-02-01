«Либерал для битья» или главный оппонент Путина? Что известно о Борисе Надеждине

О выдвижении в президенты России от партии «Гражданская инициатива»«Гражданскую инициативу» в 2012 году основал бывший министр экономики Андрей Нечаев. В свое время в политсовет партии входили Дмитрий Гудков**, Владимир Рыжков, а предвыборный штаб возглавлял Максим Кац**. Надеждин объявил в октябре 2023 года. Именно ее в 2018 году представляла Ксения Собчак, набравшая 1,68%. Журналистку неоднократно обвиняли в стягивании голосов либерально настроенных избирателей. Теперь же Надеждина стали называть «второй Собчак». Борис Борисович утверждает, что между ними есть принципиальная разница: «Ксения Анатольевна начала свою кампанию с того, что договорилась с Владимиром Путиным, что идет на выборы, получила на это неплохой бюджет. <…> Я абсолютно ни с кем в Кремле на эту тему не общаюсь, никакие переговоры не веду. Сейчас много утечек, что я кем‑то согласован — это полная чушь».