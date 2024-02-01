«Либерал для битья» или главный оппонент Путина? Что известно о Борисе Надеждине

Ташкент и знаменитый дед
Борис Надеждин родился в Ташкенте в 1963 году и жил там до шести лет. Надеждины оказались там благодаря деду — тоже БорисуПрадед, отец и сын политика тоже Борисы.. Тот родился в Ярославле, а затем переехал в столицу ради учебы в московской консерватории. В первой половине 1930-х его вызвали в ЦК КПСС и отправили в Ташкент развивать местную музыкальную культуру. По словам Надеждина, появление оперы и балета в Узбекистане — это заслуга его деда. В стране даже есть школа имени Бориса Надеждина.
В конце 1960-х отец Надеждина, увлеченный физикой и математикой, перевез семью в Долгопрудный, где поступил на физтех. «С тех пор мои детские воспоминания — это общежитие физтеха. Я на физтехе, практически, ну не то чтобы родился, но жил», — вспоминал политик.
Наука, музыка и бизнес
Насмотревшись на отца, Надеждин тоже решил уйти в науку, да и соответствующие способности у него проявились еще в школьные годы. В 1979-м он занял второе место на Всесоюзной математической олимпиаде среди старшеклассников. И в этот же год окончил специализированную физико-математическую школу-интернат при МГУ.
После школы Надеждин поступил в МФТИ, из которого с отличием выпустился в 1985 году. К слову, во время обучения политик успевал посвящать себя творчеству, впоследствии выпустив несколько десятков песен. Играя на гитаре, он исполняет, например, ироничную «Гимн русских националистов» с текстом «Но с вождями что‑то стало нынче худо на Руси, то ли дело было Сталин, ничего, что был грузин». А в «Песне о Родине» он поет: «Я скоро пойму, что оковы тебе как броня».
В 1988 году Надеждин организовал научно-производственный кооператив «Интеграл», участники которого занимались репетиторством в Москве и других городах России, а также выпускал учебную литературу. А в 1989-м защитил диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук. К этому времени он уже работал во Всесоюзном научно-исследовательском центре по изучению свойств поверхности и вакуума.
Несмотря на успехи в бизнесе, Надеждин не переставал учиться и уже в 1993-м получил красный диплом Московского юридического института. На следующий год его пригласили преподавать в МФТИ, где он организовал кафедру права, которую возглавлял до 2016 года.
Один из бывших студентов МФТИ рассказал «Афише Daily», что на парах Надеждина «аудитория обычно была заполнена, что на старших курсах, а особенно на непрофильных предметах происходит редко». По его словам, политик нередко рассказывал на лекциях истории из жизни, например, как работал в Думе, пережил инфаркт Всего у Надеждина было два инфаркта. и судился с Лужковым (к этому мы еще вернемся).
Первые выборы, дружба с Немцовым и работа с Кириенко
Политическая карьера Надеждина началась в 1990 году с Долгопрудненского городского Совета народных депутатов. «Мне было двадцать семь лет, я был очкариком, кандидатом наук с физтеха, но выиграл выборы в заводском округе у многолетнего депутата от завода, героя социалистического труда. Как выиграл? Я просто ходил по избирателям и говорил им правду», — говорил политик о том периоде.
За свою жизнь Надеждин сменил не одну партию. В 1995-м он попытался баллотироваться в нижнюю палату парламента от «Партии российского единства и согласия», но избраться не удалось. Попытку политик повторил через четыре года, и она обернулась успехом.
Он вошел в политсовет движения Сергея Кириенко «Новая сила», которое затем оказалось в составе партии «Союз правых сил»Среди основателей партии значатся Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Ирина Хакамада, Борис Немцов и Сергей Кириенко.. И именно от нее Надеждину удалось избраться в Госдуму третьего созыва. Тогда он приложил руку ко многим законопроектам, в том числе о Конституционном Собрании, об основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФВ 1997 году закон ввел в действие паспорт гражданина России в качестве основного документа, удостоверяющего личность., о выборах Совета Федерации и другим. Еще он был одним из авторов законопроекта об исключении смертной казни из Уголовного кодекса.
В 1997 году в должности советника Бориса Немцова, с которым вскоре подружился, Надеждин участвовал в написании уставов Газпрома, РАО ЕЭС и Транснефти. А 1998-м стал помощником премьер-министра Сергея Кириенко — с ним Борис Борисович в последний раз общался на похоронах Немцова. «Вот этот факт абсолютно исторический», — сказал он в интервью «Медузе»*.
Суд с Лужковым, доверенное лицо Сергея Миронова и праймериз «Единой России»
В 2003-м Надеждин проиграл выборы в Госдуму и сосредоточился на преподавательской деятельности. Но уже через два года вернулся в политику и стал членом инициативной группы по выдвижению экс-руководителя компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского** в депутаты ГосдумыВыдвинуться экс-олигарх не успел из‑за приговора по первому делу ЮКОСа. Тогда суд признал совладельцев компании Ходорковского и Платона Лебедева виновными в мошенничестве, уклонении от налогов и других экономических преступлениях, и приговорил каждого из них к девяти годам колонии. Позже Мосгорсуд сократил срок до восьми лет..
В 2008 году политик вошел в состав правоцентристской партии «Правое дело», председателем которой тогда был бизнесмен Михаил Прохоров. Уже через год произошел скандал: партия опубликовала на своем сайте материал с заголовком «Борис Надеждин: Лужков хочет захватить „жирные“ куски Подмосковья для застройки Батуриной». В тексте обсуждался вопрос объединения Москвы и Подмосковья. Лужков всячески продвигал инициативу, а Надеждин был ее критиком, называл идею «бредовой» и связывал деятельность мэра с интересами инвестиционно-строительной корпорации «Интеко», главой которой была жена Лужкова Елена Батурина. В ответ Юрий Михайлович подал иск о защите чести и достоинства к партии и Надеждину. Суд встал на сторону мэра и обязал ответчиков опубликовать опровержение, а также выплатить пострадавшим по 50 тыс. рублей.
В 2011-м Надеждин покинул партию «Правое дело». Свое решение он объяснил желанием поучаствовать в создании новой правой партии вместе с Алексеем КудринымОни ее так и не создали.. В 2012-м политик стал одним из наблюдателей на президентских выборах от штаба Владимира Путина, а также доверенным лицом лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. По его словам, таким образом он хотел наблюдать за голосованием в рамках проекта «За чистые выборы».
Через четыре года после этого Надеждин принял участие во внутрипартийных праймериз «Единой России» и проиграл Ирине Родниной. Позже он неоднократно заявлял, что не собирался вступать в партию и выдвигаться на выборы от нее. По его словам, это был троллинг.
За участие в праймериз Надеждина неоднократно критиковали российские оппозиционеры. «Не так давно Надеждин призывал „валить Путина“. А теперь готов на любое унижение ради кресла в думе. Какое позорище», — писал тогда Илья Яшин**. Политик в свою очередь говорил, что остается либералом, но избиратели «серьезно воспринимают только „Единую Россию“, КПРФ и немножко ЛДПР».
В 2021-м Надеждин выдвинулся кандидатом в депутаты Госдумы от «Справедливой России», одним из лидеров которой являлся писатель и активный участник военных действий в Украине Захар Прилепин. Оппозиция вновь была недовольна. Политик объяснял свое решение избираться от партии тем, что при самовыдвижении необходимо собрать несколько тысячей подписей, которые, по его мнению, признали бы недействительными. В ходе выборов Надеждин вновь уступил Ирине Родниной.
В 2023 году Надеждин попытался зарегистрироваться на выборы губернатора Московской области от партии «Гражданская инициатива». Но у него не получилось собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов.
Ток-шоу и «либерал для битья»
Надеждина нередко критикуют за участие в ток-шоу на федеральных каналах и называют «либералом для битья». Еще в далеком 2008 году эфир программы НТВ «К барьеру!» Владимира Соловьева чуть было не закончился дракой между политиком и Владимиром Жириновским. В выпуске обсуждались поправки в Конституцию, увеличивающие сроки полномочий президента и парламентариев. Надеждин выступал против них, а Жириновский поддерживал. Тогда другие участники дискуссии политолог Дмитрий Орлов и социолог Елена Башкирова встали на сторону Надеждина.
Политик ходил на шоу больше 20 лет. По его словам, в начале двухтысячных Соловьев был «вполне нормальным журналистом», а потом все изменилось, и «эти ток-шоу перестали быть журналистикой и стали пропагандой». Надеждин не считает, что он был мальчиком для битья, по его мнению, он всегда мог дать отпор.
Выборы-2024, очереди за подписями и поддержка оппозиции
В июле 2023 года Надеждину отказали в регистрации кандидатом на выборах губернатора Московской области. Тогда он сгоряча сказал: «Ах, вы меня не пускаете в губернаторы Московской области, а я вам тут устрою праздник, я в президенты пойду!»
После этого Надеждин ждал, что на выборы выдвинется кто‑то из более известных людей: Евгений Ройзман**, Алексей Венедиктов**, Дмитрий Муратов**. Он рассчитывал, что будет помогать им как Ирине Хакамаде в 2004-м или Михаилу Прохорову в 2018-м. Однако все под разными предлогами отказались участвовать. «И тут я начинаю понимать, что только я один где‑то там когда‑то сказал, [что буду участвовать в выборах]. Что делать? Я стал серьезно это обдумывать», — сказал он в интервью «Медузе»*.
О выдвижении в президенты России от партии «Гражданская инициатива»«Гражданскую инициативу» в 2012 году основал бывший министр экономики Андрей Нечаев. В свое время в политсовет партии входили Дмитрий Гудков**, Владимир Рыжков, а предвыборный штаб возглавлял Максим Кац**. Надеждин объявил в октябре 2023 года. Именно ее в 2018 году представляла Ксения Собчак, набравшая 1,68%. Журналистку неоднократно обвиняли в стягивании голосов либерально настроенных избирателей. Теперь же Надеждина стали называть «второй Собчак». Борис Борисович утверждает, что между ними есть принципиальная разница: «Ксения Анатольевна начала свою кампанию с того, что договорилась с Владимиром Путиным, что идет на выборы, получила на это неплохой бюджет. <…> Я абсолютно ни с кем в Кремле на эту тему не общаюсь, никакие переговоры не веду. Сейчас много утечек, что я кем‑то согласован — это полная чушь».
В выдвижении Надеждина поддержали блогер и бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац**, экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский**, Алексей Навальный, экс-глава отдела расследований ФБК*** Георгий Албуров**, экс-юристка ФБК*** Любовь Соболь** и экс-директор ФБК Иван Жданов**. Это первый подобный случай в современной России, когда системная оппозиция объединилась, чтобы поддержать одного кандидата.
После этого в Москве, Петербурге, Томске, Новосибирске и других городах России, а также за рубежом выстроились очереди из желающих поставить подпись за кандидата. В Ярославле подпись за выдвижение Надеждина поставил зарегистрированный кандидат в президенты Владислав Даванков.
Осуждение боевых действий в Украине и предвыборная программа
Сразу после того, как стало известно, что Надеждин будет избираться, он опубликовал свой манифест, который начинается словами: «Я иду на выборы как принципиальный противник политики Путина». В тексте также говорится, что нынешний президент «совершил фатальную ошибку, начав СВО».
В последних интервью Надеждин описывает произошедшее в ходе избирательной кампании как «четыре чуда». Первое: когда партия согласилась его выдвинуть. Второе: когда в штаб пришли молодые ребятаДмитрий Кисиев, Игорь Артемьев, Андрей Баранников. и сказали, что будут помогать совершенно бесплатно. Третье: когда ему разрешили собирать подписи. Четвертое: когда появились очереди.
В списке потенциальных кандидатов в президенты Надеждин — единственный, кто выступил против спецоперации. Впервые он осудил военные действия на территории Украины еще в 2022 году.
На шоу «Место встречи» на НТВ политик обвинил советников Путина в том, что те убедили его, что спецоперация будет короткой: «По мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, кадыровцы, все там наведут порядок. Эти люди подставили всех нас очень сильно. Кто‑то приходил [к президенту], говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросятся».
Антивоенная позиция лежит в основе предвыборной программы Надеждина. Ее главные тезисы: освободить политзаключенных, завершить спецоперацию, вернуть домой мобилизованных, начать восстанавливать отношения с соседями и развитыми странами, стать самостоятельным государством, вернуть полномочия и деньги регионам, вернуть прямые выборы мэров и губернаторов, сконцентрироваться на улучшении жизни россиян.
Мнение россиян и экспертов
31 января опрос Russian Field показал, что 7,8% россиян готовы проголосовать за Надеждина, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье. По этим показателям политик занимает второе место, уступая лишь Владимиру Путину. За нынешнего президента готовы отдать голос 62,2%, а среди тех, кто точно пойдет на выборы и определился, — 79,2%.
Политолог, директор Центра развития региональной политики
«Я считаю, что Надеждина не зарегистрируют. Мы видели, что реальные люди ставили за него подписи, было много очередей, и сам Надеждин грозит„Я не буду призывать людей выходить на улицы на несанкционированные митинги, потому что я подставляю людей и это будет нарушением закона. Но я, например, чисто теоретически, могу попросить 200 тысяч человек в стране подать заявку на легальные митинги в 150 городах страны“. призвать их писать заявки на митинги в случае своей нерегистрации. При этом очевидно, что уже сейчас идет кампания по дискредитации качества подписей за Надеждина, его обвиняют в фальсификации. Это может стать причиной отказа».
«Теоретически, если он будет допущен и дойдет до выборов, то есть шанс, что он наберет 15%, а может и больше. Поэтому, скорее всего, он допущен не будет, так как это слишком высокий риск. Плюс он может повести уже более суровую кампанию. Пока Надеждин довольно лояльно высказывается о своих оппонентах, в том числе о Путине. Но в ходе кампании риторика может стать более жесткой».
«Неожиданно для себя Надеждин сильно изменился. Это произошло, когда его поддержала прозападная оппозиция и когда подпись за него поставил Владислав Даванков от „Новых людей“. Помимо прочего, он дал хорошее интервью [Игорю] Рыбакову, в котором сказал, что не будет трогать чиновников. То есть он выступил консолидированным кандидатом от всех умеренных сил, поэтому сейчас действительно представляет большую опасность для Кремля.
Для Надеждина это неожиданный взлет, и в его уже зрелом возрасте это исторический шанс проявить себя именно как политик. И даже если он не будет зарегистрирован, он все равно останется значимым фактором на этих выборах».
*«Медуза» внесена Минюстом РФ в список иноагентов и признана нежелательной организацией на территории страны.
** Михаил Ходорковский, Илья Яшин, Евгений Ройзман, Алексей Венедиктов, Максим Кац, Георгий Албуров, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков внесены Минюстом в реестр иноагентов.
*** ФБК внесен Минюстом в реестр иноагентов и признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.