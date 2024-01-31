Самый большой антирейтинг среди кандидатов — у Николая Харитонова из КПРФ. За него ни при каких обстоятельствах не проголосуют 13% россиян. Второе место по этому показателю у Владимира Путина (11,5%). Следом идут Леонид Слуцкий из ЛДПР (10,6%), блогерка Рада Русских (9,7%) и Борис Надеждин (8,2%).