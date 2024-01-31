7,8% россиян готовы проголосовать за Бориса Надеждина, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье, показал опрос Russian Field. Среди тех, кто определился со своим кандидатом и пойдет на выборы, результат оппозиционного политика составляет 10,4%.
По этим показателям Надеждин занимает второе место, уступая лишь Владимиру Путину. За действующего главу государства готовы отдать голос 62,2%, а среди тех, кто пойдет на выборы и определился, — 79,2%.
Результаты опроса Russian Field 30 января опубликовал штаб Бориса Надеждина в Челябинске, но через некоторое время по какой‑то причине удалил пост. Новость об опросе со ссылкой на региональный штаб появилась в телеграм-канале Port. В комментариях к посту Port выложена полная версия исследования.
Согласно ней, на выборы президента России собираются пойти 78% респондентов (55,4% — точно, 23,3% — скорее всего). Не планируют посещать электоральное мероприятие 16% (8,6% — точно, 7,6% — скорее всего), еще 5,1% не определились.
Самый большой антирейтинг среди кандидатов — у Николая Харитонова из КПРФ. За него ни при каких обстоятельствах не проголосуют 13% россиян. Второе место по этому показателю у Владимира Путина (11,5%). Следом идут Леонид Слуцкий из ЛДПР (10,6%), блогерка Рада Русских (9,7%) и Борис Надеждин (8,2%).
Исследование проводилось 27–30 января методом телефонного опроса. В нем приняли участие 1600 человек. Выборка квотная по федеральным округам, репрезентативная по полу и возрасту. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,45% для страны в целом.