Генпрокуратуру попросили признать иноагентом Бориса Надеждина

Общественник Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать иноагентом политика Бориса Надеждина, кандидата на пост президента России. Об этом сообщил телеграм-канал «RT на русском».
По мнению Бородина, Надеждин «намерен навязывать россиянам то, от чего Российская Федерация так старательно пытается защитить свой народ, от нацизма, экстремизма, пропаганды ЛГБТ».
Активист так считает, поскольку Надеждин критиковал военную операцию на территории Украины и заявлял, что выступает против политики действующего президента страны Владимира Путина.
Кроме того, как отметил Бородин, кандидатуру Надеждина поддержали многие оппозиционные политики, в числе которых есть иноагенты. «В его лице либералы продвигают кандидата, готового продвигать в России повестку их западных кураторов», — уверен он.
В связи с этим общественник попросил проверить Надеждина на предмет финансирования из‑за рубежа.
В пресс-службе Надеждина заявили, что основания для признания его иноагентом нет. Представители политика подчеркнули, что не рассматривают обращение Бородина как давление. «Делать заявление после каждой инициативы городских сумасшедших не считаем нужным. Работаем дальше», — отметили они.