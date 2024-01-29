Генпрокуратуру попросили признать иноагентом Бориса Надеждина

В пресс-службе Надеждина заявили, что основания для признания его иноагентом нет. Представители политика подчеркнули, что не рассматривают обращение Бородина как давление. «Делать заявление после каждой инициативы городских сумасшедших не считаем нужным. Работаем дальше», — отметили они.