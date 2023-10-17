Публичные предложения руки и сердца: романтика или кринж?

«Разочарование принимающей стороны от предложения часто заключается в том, что, если бы партнер знал ее, он бы не сделал этого», — говорит Сирташ. Иногда публичное предложение становится тревожным звоночком и поводом задуматься о том, насколько хорошо партнер учитывает желания своей половинки. Например, пользовательница реддита u/Silent_Observer1414 рассказывает, что ее бывший молодой человек сделал предложение на баскетбольном матче, но она никогда не желала такого публичного внимания: «Оглядываясь назад, я понимаю, что мои чувства не имели для него значения, и уже тогда я должна была понять, каким будет наше будущее». Она добавляет, что позже они расстались, и теперь он женится на девушке, с которой ей изменил.