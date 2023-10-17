Публичные предложения руки и сердца: романтика или кринж?

Как люди признаются в любви на виду у всех
Тейлор Свифт, возможно, является рекордсменкой среди звезд, на чьих концертах люди делают друг другу предложения. Ее песня «Love Story» стала своеобразным гимном всех обручившихся из‑за строчек «He knelt to the ground and pulled out a ring, and said „Marry me“» («Он встал на одно колено, достал кольцо и сказал: „Выходи за меня“»). Кроме концертов, некоторые фанаты не упускают возможности сделать это на глазах у певицы.
Некоторые звезды прерывают шоу, чтобы позволить своим фанатам задать «тот самый» вопрос прямо со сцены. Такие случаи были на выступлениях Адель, Гарри Стайлза, Кэти Перри.
Но предложение руки и сердца на концерте любимой звезды может казаться банальностью по сравнению с идеями, которые реализуют некоторые влюбленные. В 2013 году ведущая новостного канала Fox 54 Джиллиан Павлика в прямом эфире прочитала новость, в которой ее парень попросил выйти за него. Затем он появился в кадре, встал на одно колено, и она сказала да. В 2023 году Райли Нагель похожим образом сделал предложение своей девушке Корнелии Николсон в прямом эфире американского канала Local 3.
В 2013 году американец Джастин Бальдони заручился поддержкой более 100 друзей и членов семьи, чтобы снять получасовой фильм, который посмотрели более 13 млн людей. В фильме есть три музыкальных клипа, монтаж домашнего видео, автомобильная погоня и флешмоб, кульминацией которого является предложение девушке Джастина Эмили. «Другим это может показаться чрезмерным, но для нас это имеет смысл. Это творчество Джастина. Если бы он был художником, он бы написал мне потрясающую картину, чтобы выразить свою любовь», — рассказала Эмили The Washington Post.
Но даже короткометражка не сравнится с тем, что сделал для своей девушки Марлоу Эпштейн американец Кори Ньюман в 2011 году: он составил и опубликовал кроссворд в The Washington Post, ответы на который складывались во фразу «Marlowe Epstein will you marry me?» («Марлоу Эпштейн, ты выйдешь за меня?»). Марлоу, большая любительница головоломок, ответила да.
Когда предложения руки и сердца стали публичными?
На протяжении истории брак в большинстве культур не был романтическим событием — это была деловая сделка, позволяющая семьям наращивать свое благосостояние. «Предложение делалось задним числом по заранее спланированной договоренности», — объясняет Элизабет Эбботт, автор «Истории брака».
Но даже тогда предложение руки и сердца оставалось приватным делом. В книге 1922 года «Очарование женственности, или Искусство привлечения мужчин» автор советует молодым женщинам, которые хотят добиться предложения руки и сердца, избегать публичных мест, потому что «их атмосфера отбивает всякую охоту думать о доме и браке».
Позже, в 1960–1970-х годах в США жениться в целом было «непопулярно», говорит Крис Ингрэм, профессор социологии и автор книги «Белые свадьбы». Во времена свободной любви и новой волны феминизма все меньше людей хотели выходить замуж, так как это считалось «либо банальностью, либо формой женского рабства».
Однако к 1980-м многие молодые люди столкнулись с ростом цен, безработицей и другими экономическими трудностями, которые делали брак прагматичным решением, говорит Элизабет Эбботт. Масла в огонь подливала сказочная свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза, которая транслировалась по всему миру. В 1981 году это событие привлекло внимание миллионов телезрителей, а вслед за ним стали появляться консультанты, готовые устроить «королевские» церемонии, пишут Элизабет Плек и Селе Отнес, авторы книги «Сны Золушки: очарование роскошной свадьбы».
Превращение свадьбы в грандиозное событие изменило и отношение к предложению руки и сердца. Считается, что первое громкое предложение случилось в 1986 году: спортивный комментатор Ахмад Рашад сделал предложение Филисии Айерс-Аллен в прямом телеэфире перед футбольным матчем между «Нью-Йорк Джетс» и «Детройт Лайонс». Она не была с ним в эфире, но ей передали сообщение, и она приняла предложение.
С появлением соцсетей и ютуба рассказать о своей любви всему миру стало еще проще. Все изменения в личной жизни теперь можно обновлять в строке «семейное положение», и люди стали все больше показывать свою романтическую жизнь. Предложение руки и сердца из приватного момента превратилось в повод для соревнования: чье видео с помолвки наберет больше просмотров, тот и победил.
Вслед за свадьбой предложение руки и сердца стало коммерциализироваться. Так, например, пакет услуг в одной из первых подобных компаний The Heart Bandits стоит от 3000 до 5000 долларов. В Москве организация такого события может стоить от 70 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге агентство Marry Me предлагает организовать его от 250 тыс. рублей.
Наряду с пышной свадьбой феномен предложения руки и сердца задрал высокую планку. Ожидания от этого события у влюбленных подскочили, поэтому если кто‑то из пары решается на такой шаг, то подходит к этому с большим размахом. Однако грандиозность не гарантирует согласия.
«Он мне сделал очень больно. Простите, пожалуйста, но я не могу сказать да»
В июле этого года молодой человек сделал предложение на концерте OG Buda прямо со сцены. Парень позвал девушку выйти на сцену под крики фанатов. Добравшись до микрофона, девушка произнесла: «Он мне сделал очень больно. Простите, пожалуйста, но я не могу сказать да». Многие пользователи сети писали, что девушка поступила смело. Другие отметили, что девушка не должна извиняться перед толпой.
Ее извинения даже не перед женихом, а перед зрителями наглядно показывает, насколько публичные предложения проблематичны. Многие, оказавшись на месте этой девушки, чувствуют себя так, будто «портят шоу», и не всегда имеют достаточно смелости, чтобы расстроить толпу людей, настроенных на хеппи-энд.
Пользовательница реддита u/mama2coco рассказала, что ей сделали предложение еще в худшем сеттинге, чем фуд-корт — на похоронах ее двоюродного брата при всей семье: «Я чувствовала себя обязанной сказать да. Мы расстались через полтора месяца».
В 2016 году на Олимпийских играх в Рио китайская прыгунья в воду Хэ Цзы получила серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина. Во время награждения ее парень и спортсмен Цинь Кай опустился на одно колено. Хэ Цзы сказала да. Казалось бы, сеттинг Олимпиады намного лучше похорон или фуд-корта. Однако пользователи сети осудили такое публичное предложение. По мнению многих, парень не только оказал огромное давление на девушку (все-таки Олимпийские игры смотрят миллионы людей), но и украл ее звездный час: «Публичные предложения и так достаточно плохи, но публичное предложение, которое отвлекает внимание от того факта, что она только что выиграла серебряную медаль?!» — написала пользовательница X (Twitter) @lottelydia.
В 2020 году в китайском кинотеатре молодой человек попросил актеров разыграть сценку, в которой девушка отказывает парню в предложении. Под недовольный гул толпы якобы отказавшая девушка выбегает из зала. После этого главный герой ролика спрашивает уже свою девушку, сказала бы она да на его предложение. Она скептически мотает головой. В этот момент парень забирает букет у актера и просит девушку выйти за него. Она ответила да. В комментариях к ролику многие писали, то весь этот розыгрыш — манипуляция. «Она не выглядит слишком счастливой… Она выглядит так, как будто ее загнали в угол, чтобы заставить сказать да», — написала одна из пользовательниц тиктока.
Психолог Лиза Хоплок, научный сотрудник Университета Манитобы, которая получила докторскую степень по теме предложений руки и сердца, отмечает, что с помощью публичного предложения люди (в основном мужчины, потому что культура обязывает прежде всего их вставать на одно колено) прибегают к такому способу из‑за неуверенности в ответе. Толпа подбадривает избранницу сказать да, что дает им преимущество.
Психолог и специалист психологической платформы Alter
«За желанием сделать предложение публично могут стоять разные мотивы. Кто‑то поступает таким образом в порыве влюбленности, от избытка чувств. Другой может руководствоваться идеей „так принято“, если этот ритуал популярен в окружении человека, транслируется в культуре, на которой он воспитан, в фильмах, которые он смотрел. Кто‑то хочет, чтобы значимое для пары событие произошло в запоминающихся обстоятельствах. Или человек уверен, что его партнер ждет от него предложения именно в такой форме.
Может ли в некоторых случаях публичное предложение руки и сердца являться манипуляцией? Наверное. Манипуляция — это попытка получить желаемое непрямым способом и без учета интересов другого. В случае публичного предложения человек манипулирует, если пытается вызвать чувство вины, говоря, например: „Смотри, что я для тебя делаю, ты должна ответить взаимностью“, „Кто еще будет к тебе относиться так же, как я?“ Или если он не дает принимающей стороне права на отказ. А в случае публичного признания отказать действительно сложно».
При этом Лиза Хоплок отмечает, что, несмотря на внешнее преимущество, которое имеет мужчина в таких случаях, публичное предложение не гарант согласия. Принимающая сторона может сказать да, чтобы сохранить лицо партнера, но отказать позже, когда они оказываются наедине.
Андреа Сирташ, автор книги «Он просто не твой тип (и это хорошо)», говорит, что публичные предложения больше учитывают желания мужчин, а не женщин: «Есть в этом какое‑то надувание щек и публичное хвастовство своим грандиозным свершением». Пользовательница реддита u/darklight285 пишет: «Мне сделали предложение в центре нашего города, и вокруг было множество людей. После того как мой тогдашний партнер попросил выйти за него и я сказала да, он обернулся и поклонился толпе. Затем он поднял мою руку вверх, будто я только что выиграла чемпионат по боксу. Нам удалось пробыть вместе еще 11 месяцев, но вся атмосфера предложения задала тон нашим отношениям. Он определенно знал меня хуже, чем я думала».
«Разочарование принимающей стороны от предложения часто заключается в том, что, если бы партнер знал ее, он бы не сделал этого», — говорит Сирташ. Иногда публичное предложение становится тревожным звоночком и поводом задуматься о том, насколько хорошо партнер учитывает желания своей половинки. Например, пользовательница реддита u/Silent_Observer1414 рассказывает, что ее бывший молодой человек сделал предложение на баскетбольном матче, но она никогда не желала такого публичного внимания: «Оглядываясь назад, я понимаю, что мои чувства не имели для него значения, и уже тогда я должна была понять, каким будет наше будущее». Она добавляет, что позже они расстались, и теперь он женится на девушке, с которой ей изменил.
При этом Олеся Апалькова говорит, что рано ставить на крест на отношениях, если вы не получили предложения, которое на самом деле хотели: «Действия партнера в таком случае могут значить только то, что он не знает вас с этой стороны. Например, просто потому что тема ранее не всплывала в разговорах. При этом он же может знать другие, не менее важные вещи о вас: о чем вы мечтаете, что вас волнует, какие шутки нравятся. О любом человеке, даже самом близком, мы чего‑то не знаем. Они могут нас удивлять даже спустя десятки лет после знакомства».
Как отказать партнеру, если он делает предложение на публике, и при этом не унизить его?
Олеся Альпакова: «Первый вариант — искренне сказать о своих чувствах. Например: „Я растерян (а), не ожидал (а), что ты поднимешь эту тему сегодня. Я очень ценю твой жест, но не готов (а) дать ответ сейчас, мне нужно время подумать“. Второй способ — деликатно предложить продолжить разговор наедине.
Отказ на публике часто воспринимается как нечто унизительное. Как будто „нет“ говорит о том, что с человеком что‑то не так. Подчеркивает невостребованность».
«Желание помочь партнеру сохранить лицо может исходить из собственных переживаний отказа, связанных со стыдом. При этом другой человек может не так сильно беспокоиться о том, что о нем думают, особенно чужие люди. Поэтому стоит прислушаться к себе и понять, чего вы сами хотите. Вы не обязаны соглашаться на то, к чему не готовы, только из вежливости или чтобы не обидеть партнера.
Предложение руки и сердца — это дело двух людей, как бы культура ни пыталась убедить нас в обратном. С помощью него мы высказываем свое желание и намерение провести с другим человеком остаток жизни (хотя бы попытаться). И когда все посмотрят видео с грандиозного предложения руки и сердца и не менее роскошной свадьбы, в отношениях останутся всего двое. Именно поэтому, предлагая руку и сердце, стоит учитывать мнение лишь тех, с кем это решение может остаться на всю жизнь.
Если человек уверен, что его избранник или избранница мечтает о флешмобе, фейерверках и песнях под гитару на фоне Эйфелевой башни, то ничто не должно ему помешать осуществить задуманное, даже если всему миру кажется, что это перебор и кринж. А если ваш партнер не любит сюрпризов и внимания, уважайте его предпочтения и сделайте так, чтобы порадовать только его или ее, а не весь мир».