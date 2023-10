Публичные предложения руки и сердца: романтика или кринж?

Тейлор Свифт, возможно, является рекордсменкой среди звезд, на чьих концертах люди делают друг другу предложения. Ее песня «Love Story» стала своеобразным гимном всех обручившихся из‑за строчек «He knelt to the ground and pulled out a ring, and said „Marry me“» («Он встал на одно колено, достал кольцо и сказал: „Выходи за меня“»). Кроме концертов, некоторые фанаты не упускают возможности сделать это на глазах у певицы.