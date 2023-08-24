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«Срочная новость: я рыдаю»: в США репортер сделал предложение своей коллеге в прямом эфире

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:54

В сети завирусилось видео, в котором репортер делает предложение своей коллеге в прямом эфире. На момент написания заметки ролик в тиктоке посмотрели более 4,7 млн раз.

В видео ведущая телеканала Local 3 в США Корнелия Николсон начинает объявлять новость, как вдруг неожиданно понимает, что речь идет о ней.

«А сейчас мы расскажем о двух молодых журналистах, которые случайно нашли свою любовь в этой индустрии», — зачитывала она, когда на фоне заиграла сентиментальная музыка, а на экране появились ее фотографии с молодым человеком.

«Райли Нагель присоединяется к нам в студии со специальным репортажем», — сказала она и рассмеялась, поняв, к чему все идет. «И это верно, Корнелия, у меня действительно есть специальный репортаж», — сказал молодой человек, держа в руках букет цветов.

Нагель обратился к зрителям и рассказал, что он и Николсон познакомились четыре года назад. По его словам, она сразу же ему понравилась. Обращаясь к девушке, мужчина сказал, что она «практически главная причина», по которой он до сих пор работает в этой сфере. После этого Нагель опустился на одно колено и попросил ее руки. Николсон расплакалась и ответила согласием.

«Любовь всей моей жизни сделала мне предложение по телевизору. Я до сих пор в шоке! Это был самый идеальный день. Спасибо всем друзьям/коллегам, которые помогли скрыть это от меня и сделать все, чтобы это произошло», — написала после помолвки девушка.

В сети пришли в восторг от опубликованного ролика. «Срочная новость: я рыдаю, поздравляю», — говорится в самом залайканном комментарии. Пользователи также обратили внимание, что даже во время предложения журналисты сохранили свои голоса в новостном стиле.

В конце июля в России завирусилось видео, на котором парень выходит на сцену во время концерта OG Buda, чтобы попросить у своей возлюбленной руки и сердца, но она ему отказывает.

В сети похвалили девушку за то, что она не повелась на реакцию зала и не поддалась на манипуляции. Некоторые пользователи пришли к выводу, что делать предложение перед огромной толпой людей, не обсудив это с партнером заранее, не стоит.

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