«Срочная новость: я рыдаю»: в США репортер сделал предложение своей коллеге в прямом эфире

Нагель обратился к зрителям и рассказал, что он и Николсон познакомились четыре года назад. По его словам, она сразу же ему понравилась. Обращаясь к девушке, мужчина сказал, что она «практически главная причина», по которой он до сих пор работает в этой сфере. После этого Нагель опустился на одно колено и попросил ее руки. Николсон расплакалась и ответила согласием.