Парень сделал предложение на концерте OG Buda. Его избранница ему отказала

Во время концерта OG Buda молодой человек вышел на сцену, чтобы попросить у своей возлюбленной руку и сердце. Кадры произошедшего разлетелись по телеграм-каналам.
Парень подозвал девушку выйти к публике, и она поднялась на сцену под крики фанатов. Однако, добравшись до микрофона, девушка произнесла: «Он мне сделал очень больно. Простите, пожалуйста, но я не могу сказать „да“».
Большинство комментаторов встали на сторону девушки. Они похвалили ее, что она не повелась на реакцию зала и не поддалась на манипуляции. Некоторые удивились, почему девушка начала извиняться перед публикой.
Другие сказали, что делать предложение перед огромной толпой людей, не обсудив это с партнером заранее, не стоит. Тем не менее, многие выбирают именно концерт любимого исполнителя для такого момента. К примеру, пару лет назад так поступил фанат Адель. Певица даже прервала выступление и помогла молодому человеку осуществить задуманное. В тот раз избранница сказала возлюбленному «да».