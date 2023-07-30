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Парень сделал предложение на концерте OG Buda. Его избранница ему отказала

Семён Гудошников
Сегодня в 16:39

Во время концерта OG Buda молодой человек вышел на сцену, чтобы попросить у своей возлюбленной руку и сердце. Кадры произошедшего разлетелись по телеграм-каналам.

Парень подозвал девушку выйти к публике, и она поднялась на сцену под крики фанатов. Однако, добравшись до микрофона, девушка произнесла: «Он мне сделал очень больно. Простите, пожалуйста, но я не могу сказать „да“».

Большинство комментаторов встали на сторону девушки. Они похвалили ее, что она не повелась на реакцию зала и не поддалась на манипуляции. Некоторые удивились, почему девушка начала извиняться перед публикой.

Другие сказали, что делать предложение перед огромной толпой людей, не обсудив это с партнером заранее, не стоит. Тем не менее, многие выбирают именно концерт любимого исполнителя для такого момента. К примеру, пару лет назад так поступил фанат Адель. Певица даже прервала выступление и помогла молодому человеку осуществить задуманное. В тот раз избранница сказала возлюбленному «да».

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