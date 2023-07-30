Парень сделал предложение на концерте OG Buda. Его избранница ему отказала

Другие сказали, что делать предложение перед огромной толпой людей, не обсудив это с партнером заранее, не стоит. Тем не менее, многие выбирают именно концерт любимого исполнителя для такого момента. К примеру, пару лет назад так поступил фанат Адель. Певица даже прервала выступление и помогла молодому человеку осуществить задуманное. В тот раз избранница сказала возлюбленному «да».