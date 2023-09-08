Россияне массово отказываются от сбора и хранения биометрии. Почему и нужно ли это делать?

В последний месяц лета россияне начали массово приходить в МФЦ с требованием удалить их биометрические данные. «Коммерсантъ» пишет, что с 21 по 30 августа в Дагестане было зарегистрировано 11 тысяч таких заявлений, при этом за весь предшествующий 2023 год их было всего четыре тысячи. В других регионах ситуация похожая: в Башкортостане — 13,3 тысяч заявлений c 21 по 29 августа против 5 тысяч за период с 1 июня по 21 августа, а в Удмуртии только за последнюю неделю лета приняли около 4,7 тысяч отказов.