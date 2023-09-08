Россияне массово отказываются от сбора и хранения биометрии. Почему и нужно ли это делать?

Что произошло?
В последний месяц лета россияне начали массово приходить в МФЦ с требованием удалить их биометрические данные. «Коммерсантъ» пишет, что с 21 по 30 августа в Дагестане было зарегистрировано 11 тысяч таких заявлений, при этом за весь предшествующий 2023 год их было всего четыре тысячи. В других регионах ситуация похожая: в Башкортостане — 13,3 тысяч заявлений c 21 по 29 августа против 5 тысяч за период с 1 июня по 21 августа, а в Удмуртии только за последнюю неделю лета приняли около 4,7 тысяч отказов.
Ажиотаж спровоцировала рассылка в мессенджерах: в распространившихся сообщениях говорилось, что заявление об отказе можно подать только до 31 августа, а сбор биометрии приведет к массовому чипированию. «РБК» отмечает, что чаще всего заявления с отказом пишут те, чьей биометрии даже нет в базе.
Если поискать информацию по слову «биометрия» во «ВКонтакте», то можно обнаружить, что многие пользователи ссылаются на выпуск программы «Святая правда» на телеканале «Царьград», который вышел в марте 2021 года. В нем протоиерей Андрей Ткачев рассказал, что сбор биометрических данных приведет к тотальному контролю над человечеством и воцарению антихриста.
На деле же никакого запрета на отказ от биометрии нет. Сделать это можно в любой момент. Единственное нововведение затрагивает тех, кто собирает биометрию — в основном это банки. Они должны загрузить все данные в «Единую биометрическую систему» до 31 сентября. Если человек против передачи этой информации, то он также может отказаться — нужно уведомить, например, свой банк или место, в котором он сдавал биометрию, до этой даты.
Что такое биометрия и где ее собирают?
Под биометрией понимают уникальные характеристики человека, которые фиксируют на электронных носителях, например, фотографии лица, аудиозаписи голоса, изображение сетчатки глаза или рисунка вен на ладони. Собирать такие данные сейчас могут только банки и портал «Госуслуги», закон запрещает это делать это через банкоматы и колл-центры. Сдается она исключительно добровольно — организации не могут требовать биометрию для оплаты услуг.
Если вас когда‑то фотографировали в банке, то, вероятнее всего, ваша биометрия есть в распоряжении организации. Проверить, так ли это, можно непосредственно в банке, например, обратившись в службу поддержки. Также, если вы отправляли свое фото на портал «Госуслуги», стоит проверить статус своей биометрии там.
Где может использоваться биометрия?
Сейчас биометрические данные могут пригодится при оформлении финансовых услуг, например, для открытия вклада или кредита, создания электронной подписи или покупке eSIM. Также ими можно воспользоваться при оплате проезда в московском метро.
Что говорят чиновники?
Сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале написал, что принудительного сбора таких данных не планируется. Он отметил, что по закону организациям, которые собирали биометрию, больше нельзя хранить ее у себя — только в Единой биометрической системе. «Закон установил право граждан на предоставление биометрических персональных данных, но никак не обязанность. При этом право граждан отказаться от сбора и хранения таких данных не ограничивается каким‑либо сроком», — заявил чиновник.
В Минцифры тем временем пытается успокоить тех, кто боится слежки и записи телефонных разговоров: «Единая биометрическая система не подключена к камерам видеонаблюдения и не используется для слежки, так как ее функционирование строго ограничено предоставлением услуг в гражданской сфере».
Можно ли собирать и использовать биометрию человека без его согласия?
Минцифры уточняют, что для сдачи биометрии необходимо письменное согласие. Но в банках этот пункт нередко есть в договорах, которые люди могут подписать, не вчитываясь.
Как отказаться от хранения биометрических данных?
Для этого нужно обратиться в МФЦ с паспортом и написать соответствующее заявление. На «Госуслугах» свои данные можно удалить в разделе «Биометрия». В «Сбербанк» придется прийти лично с документом, удостоверящим личность.
Опасно ли сдавать и хранить биометрию?
Представители сервиса «Единая биометрическая система» уверяют, что использование биометрии безопасно. Такие данные хранятся отдельно от персональных — сведений о паспорте, ИНН и СНИЛС. В биометрическом банке содержатся не сами фотографии человека или аудиозаписи его голоса, а обезличенные математические коды — векторы. Дешифровать их невозможно, то есть даже если информация попадет в руки мошенников, то они не смогут перевести код в изображение или воспроизвести из него голос. При этом подделать биометрию вряд ли получится: системы считывают только живое присутствие человека.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ в разговоре с Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ)
Биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) собираются с целью не только идентификации, но главным образом для аутентификации, то есть для того, чтобы разрешать другим системам допускать нас к юридически значимым действиям на основе биометрических данных. Сам по себе сбор биометрии не является злом. Я не знаю, с чего население так решило. Но, опасаясь социального рейтинга, слежки, каких‑то мифических угроз полного оцифрования личности, наверное, всего того, что красиво вычитывается из футуристических романов и антиутопий, население [выступает] против этого.
Нужно понимать, что развитие техники со временем позволит подделать любой документ с такой точностью, а подпись с такой легкостью, что мы замучаемся доказывать, что тот или иной документ подписали не мы. Экспертиза не будет давать однозначного ответа, что подпись подделана. В этом смысле биометрия защищает значительно больше, нежели ее отсутствие. Поэтому здесь нужно всегда эти риски взвешивать и соотносить.
Отказ от сбора биометрических данных — это абсолютно правильное действие, но я думаю, что после того как пройдут истерия и первый страх, количество таких отказов будет минимальным. И те, кто сейчас написали такой отказ по разным причинам, постепенно могут передумать. Тем более, что передумать можно в любой момент сколько угодно раз: как запрещать сбор биометрии, так и разрешать.