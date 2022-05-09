Путин разрешил детям российских военных, погибших на Украине, поступать в вузы без экзаменов

Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке детей российских военных, погибших или раненых в ходе «спецоперации» на Украине. Об этом он сообщил во время выступления на параде Победы.

Из документа следует, что детям участников «спецоперации» выделят специальные квоты приема в вузы — 10% от всех бюджетных мест. Методические рекомендации по приему на обучение должны подготовить в течение месяца.

Тем, чьи родители принимали участие в военных действиях на Украине, нужно будет сдать вступительные испытания. Детям военных, получивших ранения или погибших, сдавать экзамены не придется. Льготы будут действовать также при поступлении в военные училища.

«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей», — сказал Путин на Красной площади.

В конце апреля «Единая Россия» предложила льготное поступление в вузы детей ветеранов боевых действий в размере 10%. По задумке партии, они могли бы поступать через отдельный конкурс с преимущественным правом зачисления, а в большинство университетов — без вступительных испытаний.

В начале марта СПбГУ предложил внести изменения в законодательстве, чтобы участники российской «спецоперации» на Украине могли поступать в вузы без вступительных испытаний.

В последний раз Минобороны России отчитывалось о погибших и раненых во время «спецоперации» на Украине 25 марта. По данным ведомства, к тому моменту погибли 1351 и получили ранения 3825 человек.