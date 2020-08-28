Алкоголь все еще важная часть жизни в России. О нем — песни и книги. Он — спутник главных городских развлечений. И он же — причина увольнений, разводов, насилия, смертей. В новом спецпроекте мы рассказываем, как в России государство и общество борются с алкопотреблением, что делать, если в ваш дом пришла беда, и как спиртное стало частью культуры.
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