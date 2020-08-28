«Достаточно просто выйти в магазин»

В 2012 году Давид Грановский вместе с другими единомышленниками открыл кабинет амбулаторной помощи, где люди могли получать информацию о том, как им действовать, когда дома проблема с алкоголем или наркотиками, а также психологическую помощь (причем как родственники, так и сами зависимые). Они привлекли психологов, а с участников программы приходилось брать небольшие деньги, чтобы оплатить кабинет и дорогу специалистам.

Со временем люди стали обращаться с просьбой провести мероприятия в школе и на других площадках. По словам Грановского, люди не осознают масштаб проблемы, и в обществе до сих пор существует мнение, что алкоголизм — это не болезнь, а вредная привычка. Тогда активисты решили проводить лекции для педагогов, психологов и соцработников — всех тех, кто взаимодействует с группой риска, но не всегда понимают, с чем на самом деле они сталкиваются. За пять лет Грановский с командой проехал с такими лекциями по всей стране. А в 2017 году решил создать фонд «Мост жизни», чтобы иметь возможность направлять людей в реабилитационные центры и оплачивать лечение тем, у кого нет на это средств.

Первое, что человек получает, обращаясь за помощью в «Мост жизни», — консультацию психолога. Если за помощью обращаются сами пациенты, то специалисты разрабатывают для них программу лечения: для кого‑то это амбулаторная программа, для кого‑то — стационарная. У фонда заключен договор с реабилитационным центром в Севастополе, поэтому чаще всего пациентов направляют именно туда.

Когда за помощью обращаются родственники алкозависимых, психотерапевты в первую очередь помогают им справиться с чувством вины, уйти от неправильных решений и поступков по отношению к своему зависимому родственнику.

Иногда после первой или второй встречи родственники «заманивают» на встречу самих алкозависимых. С осени 2019 года фонд запустил серию семинаров для созависимых, который, по словам Грановского, получает колоссальный отклик.

«У нашего государства худо-бедно есть возможности для помощи людям с алкоголизмом: реабилитационные центры, программы вывода из запоя, психологические приемы, — говорит Грановский. — Но проблема в том, что после реабилитации, где человек, безусловно, проходит процесс лечения, получает какие‑то инструменты для контроля, он снова возвращается в обычную жизнь, где достать алкоголь очень легко. И если тяга в какой‑то момент его побеждает, ему достаточно просто выйти в магазин».

За 2019 год фонд провел 267 очных консультаций по нарко- и алкозависимым, но только 47 из них согласились на адресную помощь, и всего 18 — на реабилитацию.

«Здесь мы видим себе подобных»

«Протрезветь — это не самая сложная задачка, мы не умеем жить трезвыми, — рассказывает 36-летняя Елена. — Поэтому нам необходимо пересматривать свое мировоззрение». Она состоит в содружестве анонимных алкоголиков (АА), именно там ей помогают не сорваться уже третий год.

Первый раз Елена напилась в 13 лет. Она росла в обычной, довольно состоятельной семье, где алкоголь был только по праздникам. При этом у нее никогда не было понимания, что это может быть вредно. Во время школьной и университетской жизни она пила исключительно на праздниках и вечеринках.

Проблема была в том, что у нее никогда не получалось остановиться: «У меня никогда не было такого, что я могу выпить рюмочку, чтобы расслабиться. Я всегда пила для того, чтобы напиться и изменить свое сознание, потому что так я чувствовала себя хорошо, весь мир для меня был открыт». Когда Елена устроилась на работу, то поставила сама себе жесткие рамки — выпивать можно только по выходным.

Потом девушка решила пойти учиться на второе высшее — психологическое — образование. Она стала глубже копаться в себе и поняла, что алкоголь стал причиной многих проблем в ее жизни. После университета Лена год не пила вообще и пыталась следовать здоровому образу жизни. Она вспоминает, что в тот период жизни была очень злой: «Я постоянно читала всем лекции о вреде алкоголя, следила за тем, кто сколько пьет, грозилась, что они сопьются. В какой‑то момент люди стали просто избегать со мной общения».

Однажды в преддверии Нового года партнеры подарили Лене ящик дорогого алкоголя в честь закрытия большого проекта. Она принесла его домой с целью передарить родственникам, а потом подумала, что она может позволить себе выпить бокал шампанского.