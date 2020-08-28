Может ли человек самостоятельно излечиться от зависимости?

Только так и происходит. В том смысле, что пока человек не возьмет на себя ответственность за выздоровление, процесс не пойдет. К нам в клинику приходят тысячи людей, которых заставляют жены. И вот они вроде бы они обратились за помощью, но у человека нет никакой мотивации, ему неинтересно лечиться, он делает это, чтобы родственники от него отстали. Это бесполезно. И потом, когда человек срывается, жена говорит: «Мы лечились, но не помогло, что бы ни делали!». И часто еще винит в этом врачей.

Но пока у человека нет мотивации к выздоровлению, внутренней такой настоящей, результаты обычно не очень хорошие. А если у зависимого, наоборот, высокая внутренняя мотивация, то он может вылечиться и без помощи врачей и психологов.

Например, на группах анонимных алкоголиков. Там собираются люди, которые сами не пьют несколько лет и помогают не пить другим. И это программа помощи очень эффективна, но туда доходят единицы. А с остальными нужно работать. Плюс, медикаментозный этап необходим для того, чтобы снять осложнения, вывести из запоя, снять патологическое влечение на первое время, а потом уже можно на группы отправлять.