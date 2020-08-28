— Ты выпиваешь на работе?

— Гораздо меньше, чем раньше. Я люблю алкоголь: и за вкус, и за его увеселительные свойства^ но когда веселишься с алкоголем, ты занимаешь у себя радость следующего дня, как будто берешь в долг. Сейчас я, особенно после изоляции, полюбил просыпаться рано утром, так я очень много успеваю сделать дел, а сильное похмелье отбирает много сил. На работе, если стоишь за стойкой, можно выпить коктейль для поддержания общей атмосферы, особенно во время вечеринок.

Главное — строго контролировать себя и напарников, никто не должен перебрать. Лучше всего придумывать правила. В одном из баров, где я работал, у нас был специальный колокольчик, когда кто‑то звонил в него — значило, что нужно прерваться, даже если очень занят, и выпить со всей командой, гости бара воспринимали это с восторгом. Но в другое время никто не выпивал.

— Случается, что выпивать не хочется, но нужно?

— Да, бывает. Планируешь активный день с кучей встреч, приходишь в бар рано, выпиваешь фрэш, эспрессо, а потом начинается: нужно срочно придумать и сделать коктейль, про него забыли, а нужно срочно сфотографировать; затем внезапная дегустация джинов от дистрибьютора; потом гостям пунш показался слишком сладким, нужно сначала попробовать и довести его до баланса. И вот ты, вроде все делал правильно, а уже хочется прилечь на час, чтобы прийти в себя. Но думаю, что никто в этом не виноват; вообще тебя никто не заставит пить — если действительно не хочешь, отказаться можно всегда.

— Можно ли работать в барменом и при этом вообще не пить?

— Вполне. Многие бармены спустя долгие годы работы меняют свой образ жизни и начинают плотно заниматься спортом, бросают пить. Круто, когда то, что ты делаешь действительно мотивированно большим внутренним желанием, когда за себя решаешь ты сам, а не зависимость — от общественного мнения или алкоголя. Да и с возрастом спорт становится необходим, долгие часы проведенные на ногах выносить все тяжелее. Знаю пример, когда шеф-бармен сделал вкусную коктейльную карту, вообще не пробуя, опираясь исключительно на свой опыт и дегустационные заметки, оставленные другими людьми.

— Как ты считаешь, у тебя есть зависимость от алкоголя?

— Уверен, что нет, хотя раньше бывали моменты, когда я в этом сомневался. Стоит серьезно задуматься, когда алкоголь становится причиной твоих неурядиц, когда кажется, что он мешает. Если сознательно пропускаешь что‑то важное для тебя после бурной ночи, или постоянно опаздываешь по той же причине — это звенят первые звоночки алкогольной зависимости. Пора прекращать. Не пить, а опаздывать и отменять важные дела, прежде всего. У меня приоритеты в итоге расставились сами, я просто запретил себе менять планы, если я ночью выпил чуть больше, чем нужно. Совсем не исключаю, что кому‑то справиться гораздо сложней; лучше сразу обращаться за профессиональной помощью.

— Встречал ли ты профессионалов, которые начинали «сдавать позиции» из‑за увлечения алкоголем?

— Такое, к сожалению, случается. Не у всех есть кнопка «стоп», не все отдают отчет, как они выглядят со стороны. Многие получают серьезные психологические проблемы из‑за бурного образа жизни, которые опять же пытаются лечить привычным для себя способом, то есть выпивать.

— Представь ситуацию, что каждый вечер ты видишь постоянного гостя твоего бара, который регулярно напивается, все признаки зависимости на лицо. Нужно ли вмешаться?

— У меня нет точного ответа. Все зависит от отдельно взятого человека. Но тебе точно не должно быть наплевать. Отношения «бармен-гость» — это долгосрочная перспектива. Не просто накачал человека и получил крупный чек, ведь гораздо важней, чтобы он получил что‑то большее и вернулся. Это прописные истины для любого работника барной индустрии.

Если ты видишь, что человек пьет много каждый день и ему становится хуже, то не надо его грубо останавливать. Достаточно разговорить его, вывести на искренний монолог и выслушать, затем проявить заботу и аккуратно высказать свои переживания по поводу его состояния. Обычно люди уходят в запой, когда среда становится слишком враждебной, проблемы копятся и не решаются, в голове смятение и сплошной бардак. Я считаю, что задача бара — быть комфортной средой, где тебя послушают и примут, с алкоголем или без.