9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004–2005 годах задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Начиная с 11 июля, местные жители каждый день стихийно выходят на митинги в его поддержку. «Афиша Daily» узнала, что сейчас происходит в Хабаровске и почему люди верят в невиновность губернатора.

Иван Воронин Таргетолог «В Хабаровске сейчас прекрасно: люди ежедневно без всяких организаторов и чьих-то конкретных кличей собираются в центре города и устраивают митинги. По центральным улицам проводится автопробег с клаксонами, на что все горожане реагируют одобрительно. В воздухе атмосфера как после победы на чемпионате мира по футболу над Испанией. В первый день митинга мы пришли к площади Ленина, там была очень жалкая табличка, мол, площадь на дезинфекции, надеемся на ваше понимание. Но буквально через 20 минут собралось столько человек, что забор просто отодвинули и люди заполнили всю площадь. После короткого митинга люди устроили шествие по главным улицам города. Основной лозунг — «Свободу Фургалу». В итоге в субботу собрались, по моим подсчетам, около 50 тыс. человек (по официальным данным, участие в акции приняли 10–12 тыс. человек, а по информации в СМИ — 30–35 тыс. — Прим. ред.). В толпе были люди всех возрастов. Мы очень мило поговорили со старушкой, которая оказалась рада, что в толпе много молодежи, боялась, что мы не придем, потому что ничего не понимаем. У нас были такие страхи насчет взрослого поколения. В итоге мы все встретились на улицах. Полиция вообще не вмешивалась и просто следила за порядком. Все адекватные лидеры мнения транслируют, что протест должен быть мирным. И в целом люди, как мне кажется, и сами не допускают вещей, которые бы маргинализировали митинги.

Каким бы ни был Фургал, его выбрал народ, и свою должность он оправдал постоянной работой. Он шел на контакт, всегда помогал, общался с избирателями, проявлял эмпатию и участие. Люди за это любят его.

Честно говоря, я вполне могу поверить, что в 90-х он был замешан в криминале. Но на такие должности вообще в нашей стране люди без прошлого не попадают, как мне кажется. В любом случае народ за него заступается, потому что хочет открытого суда и справедливости. Я же выхожу за будущее . У нас провели людоедское голосование, заклеили билборды плакатами «Спасибо за ваш выбор». Держат нас за идиотов. Это бесит. Я выхожу за свои ценности — свободу и честность. Я выхожу, чтобы снять и показать происходящее родителям, которые живут в соседнем городе и не знают, что происходит, потому что верят телевизору. Мы обязаны отстаивать себя. Сопротивление небесполезно. Поэтому и стараюсь каждый день где‑то какой‑то комментарий оставлять, чтобы по чуть-чуть избавлять людей от чувства выученной беспомощности. Вчера в толпе кто‑то крикнул: «Ребята, когда еще мы вот так с вами собирались? Как же все это круто!» И люди начали аплодировать в поддержку, потому что мы так чувствуем. Нас бесит, что Москва молчит, что по телевизору обсуждают собор в Турции, а про нас ни слова».

Руслан Ибрагимов Предприниматель «В Хабаровске продолжаются митинги в поддержку пока еще действующего губернатора. Идут они уже третий день. Субботняя акция была полностью пешей — мне кажется, что в ней участвовали около 60 тыс. человек. В воскресенье было поменьше людей. В понедельник люди после работы вышли с лозунгами, но тоже, конечно, в значительно меньшем количестве. Все акции проходят в мирной и дружеской атмосфере . Есть какие‑то засланные казачки и провокаторы, которые пытаются дестабилизировать обстановку, — выкрикивают лозунги «Путин — вор», «Путина — в отставку». Но их толпа сразу пресекает, потому что все понимают, чем это чревато. Люди вышли на улицы не за этим. Основные общие лозунги — «Свободу Фургалу», «Фургала домой», «Верните губернатора». Люди верят в его невиновность: одни считают, что обвинение сфабриковано, другие просят открытого и справедливого расследования. Многие верят, потому что для нас странно, что обвинение появилось спустя 15 лет. И не всплывало те три раза, когда Фургал баллотировался в гордуму, или те два раза, когда баллотировался в губернаторы. Я вышел, потому что мне не все равно. Я полностью одобряю его деятельность и вижу изменения, которые произошли за два года его работы. И мне за него по-человечески обидно, я считаю, что это политически мотивированная история целиком и полностью. То, что митинги организует команда Фургала, — полная чушь и неправда. Если бы вы в субботу присутствовали на первом митинге, стало бы понятно, почему за ним никто не стоит. Не было никаких людей с рупорами, никто не заряжал кричалки. Это был максимально стихийный процесс. Кто‑то начал выходить, другие подтянулись, кто‑то что‑то крикнул, остальные подхватили. Сложно поверить, что многотысячная толпа встает на защиту политика, но это так. Его действительно любят и уважают. Никаких активистов за этим не стоит, мы сами себе активисты. Полиция ведет себя максимально дружелюбно . Они не мешают, даже наоборот: когда в субботу людей стало крайне много, они перекрыли проезжую часть во избежание аварийных ситуаций. Говорят, вчера было задержано от одного до четырех людей по разным данным, но, насколько я знаю, они просто были пьяными и вели себя неадекватно. А так они не вмешиваются, они никого не бьют и не задерживают. Мне кажется, люди очень расстроены. Арест Фургала стал катализатором тех проблем, которые копились в регионе минимум лет 10. Москве нет до нас дела, это всегда сильно чувствуется. И то, что сейчас происходит, каждый из нас воспринимает как личную обиду. Но при этом мы не теряем надежды, что нас услышат. И пускай не в статусе губернатора — это, наверное, уже невозможно, — но в статусе нашего земляка Сергея Ивановича вернут домой».

Евгений Пасечников Специалист по рекламе и пиару «По вечерам город выходит на протесты в небольших количествах. Все проходит довольно спокойно. Когда мы узнали о задержании губернатора, с утра 9 июля, жители сначала не поверили, потом увидели кадры и подтверждения в СМИ. У нас случился шок, потому что Фургала здесь уважают и любят. И когда все увидели, что его вытаскивают из машины и ведут как преступника, для многих это стало большим резонансом. И стали сразу же обсуждать в самых разных городских группах — от родителей в садике до рабочих чатов, — что нужно выходить на улицу, нельзя с этим мириться. Потом в сети появились картинки «Я/Мы Фургал». И все друг друга начали спрашивать: «Пойдешь на митинг?» Конечно, людям было страшно, потому что мы читаем новости, как в Москве и в Петербурге задерживают всех подряд, потом выписывают штрафы. Но в итоге какая‑то часть людей пришла на площадь Ленина (она, кстати, раньше называлась площадью Свободы). Я в этот момент был с семьей дома, мы увидели, что люди выходят на улицы, и тоже рванули в центр. В итоге встали в пробку, потому что огромное количество людей тоже поехало в центр — все сигналили, опускали стекла и поддерживали митингующих, скандировали «Свободу Фургалу». Два года назад мы проголосовали против кандидатов «Единой России». Когда появилась его кандидатура на выборах, люди честно его избрали. И это была большая победа Хабаровского края. Вторым ударом по «ЕР» были выборы в гордуму, где оказалось всего два представителя от этой партии. И третий удар — выборы за поправки, где мы показали низкую явку и низкий процент тех, кто за. Соответственно, когда у нас украли губернатора, народ встал. Это не навязанный властью губернатор, это наш выбор, который у нас отбирают. Фургал всегда откровенно и честно общался с людьми. Если возникала проблема, он сам ехал на место и пытался решить ее. Он не боялся критики.

Конечно, мы не можем настаивать на его невиновности, мы не можем решать за судью. Но мы хотим, чтобы суд состоялся здесь, в Хабаровске, чтобы процесс был открытым, чтобы мы понимали, что происходит.

Пока все сомнительно: человек 15 лет был у власти, и тут резко выясняются такие подробности. Мне кажется, что его просто убрали в удобный момент, когда в стране пандемия».

Елизавета Демышева Студентка «Сегодня, 14 июля, в Хабаровске спокойно. Пока что никто нигде не собирается, хотя люди говорят, что вечером снова будет шествие. Про количество сказать сложно, но людей всегда много. Конечно, если граждане выходят на улицу, они уверены, что Сергея Ивановича задержали неправомерно. Лично я считаю, что дело сфабриковано, чтобы убрать Фургала, который не устраивает действующее правительство. И я тоже выхожу на митинг, потому что я голосовала за него на выборах, я хотела, чтобы он был губернатором. А потом мой голос обнулили его задержанием . Я сама не очень понимаю, как организовываются все эти митинги. Я живу рядом со зданием правительства. В субботу вышла гулять с собакой, увидела толпу людей и присоединилась к ним. И с тех пор я делаю так практически каждый день. Власти ничего не говорят, у нас даже мэр-то толком ничего не сказал. По-моему, только сегодня он что‑то прокомментировал, но ничего по делу. В соцсетях сейчас призывают по возможности не ходить на митинги из‑за вероятности распространения коронавируса. Минздрав недавно опубликовал статистику, где за прошедшие сутки в нашем регионе плюс 107 зараженных. Я не знаю, правда это или нет. Может, специально народ запугивают, а может быть, действительно так. Но люди все равно выходят. Полиции хочется сказать спасибо, потому что они ведут себя очень дружелюбно. Была даже такая ситуация, что на площади во время митинга потерялся 4-летний ребенок, сотрудники его нашли и вернули обратно родителям».