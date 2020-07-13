«Оппозиция и блогеры набирают очки»: хабаровские власти призвали не митинговать в поддержку Фургала

Власти Хабаровского края опубликовали официальное обращение к жителям региона на фоне протестов из‑за ареста губернатора Сергея Фургала по делу об организации убийств. В нем они попросили «не позволять себя использовать» и заявили, что «нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами».

«Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто играет кровь, другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков. Мы призываем всех жителей региона: не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкционированы», — отмечается в обращении.

Власти попросили «уважать право на тишину». Они также напомнили о пандемии коронавируса и о том, что большие скопления людей — «один из основных очагов распространения инфекции». «Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет болезнь «на ногах», но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких», — говорится в тексте обращения.

В то же время «Коммерсант» со ссылкой на свои источники пишет, что полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 13 июля прибыл в Хабаровск с негласным визитом после того, как накануне в регионе прошли митинги. «Господин Трутнев встречался с руководством силовых структур. Затем провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. По мнению одного из источников, ничем пока не подтвержденному, полпред обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения», — говорится в материале.

В Хабаровске 11 июля более 10 тыс. человек вышли на митинг в защиту арестованного Фургала. Его называют самым массовым за всю историю города. По данным СМИ в акции приняли участие больше 30 тыс. человек.

Ранее московский суд на два месяца арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 2000-х годов, а также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям.