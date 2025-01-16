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Умер Дэвид Линч. Ему было 78 лет

16 января 2025 в 18:26
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Умер американский режиссер Дэвид Линч. Об этом сообщил Variety со ссылкой на семью кинематографиста.

Линчу было 78 лет. Летом 2024 года он рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Режиссер не мог передвигаться без кислородной маски, но не планировал уходить на пенсию.

«Осталась большая дыра в этом мире теперь, когда он ушел. Но, как сказал бы он сам, „Смотрите на пончик, а не на дыру“. Это прекрасный день с золотым солнечным светом и голубым небом повсюду», — написали близкие Линча в фейсбуке*.

Линч страдал от эмфиземы легких последние четыре года. При этом он отказался от курения лишь два года назад. В последние месяцы режиссер избегал появляться на улице, боясь подхватить инфекцию.

Кинематографист говорил, что хотел бы заняться режиссурой удаленно. Последним его полнометражным фильмом был «Внутренняя империя» 2006 года, а крупным экранным проектом — третий сезон «Твин Пикса» 2017 года.

Линч известен как автор таких культовых картин, как «Малхолланд-драйв», «Голова-ластик», «Дюна», «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Человек-слон». Кроме того, Линч снимал веб-сериалы, короткометражные фильмы и музыкальные клипы.

Карьера кинематографиста началась в 1960-х годах с увлечения мультипликацией. Режиссера трижды номинировали на премию «Оскар». В 2020 году Линч получил почетную награду американской киноакадемии.

Его лента «Дикие сердцем» удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1990 года. Среди других наград Линча — «Сезар» за «Малхолланд-драйв» и «Человека-слона» и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

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