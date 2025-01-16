Умер Дэвид Линч. Ему было 78 лет

Умер американский режиссер Дэвид Линч. Об этом сообщил Variety со ссылкой на семью кинематографиста.

Линчу было 78 лет. Летом 2024 года он рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Режиссер не мог передвигаться без кислородной маски, но не планировал уходить на пенсию.

«Осталась большая дыра в этом мире теперь, когда он ушел. Но, как сказал бы он сам, „Смотрите на пончик, а не на дыру“. Это прекрасный день с золотым солнечным светом и голубым небом повсюду», — написали близкие Линча в фейсбуке*.

Линч страдал от эмфиземы легких последние четыре года. При этом он отказался от курения лишь два года назад. В последние месяцы режиссер избегал появляться на улице, боясь подхватить инфекцию.

Кинематографист говорил, что хотел бы заняться режиссурой удаленно. Последним его полнометражным фильмом был «Внутренняя империя» 2006 года, а крупным экранным проектом — третий сезон «Твин Пикса» 2017 года.

Линч известен как автор таких культовых картин, как «Малхолланд-драйв», «Голова-ластик», «Дюна», «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Человек-слон». Кроме того, Линч снимал веб-сериалы, короткометражные фильмы и музыкальные клипы.

Карьера кинематографиста началась в 1960-х годах с увлечения мультипликацией. Режиссера трижды номинировали на премию «Оскар». В 2020 году Линч получил почетную награду американской киноакадемии.

Его лента «Дикие сердцем» удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1990 года. Среди других наград Линча — «Сезар» за «Малхолланд-драйв» и «Человека-слона» и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.