Дэвид Линч рассказал, что уже не может передвигаться без кислородной маски

В интервью журналу People режиссер и курильщик со стажем Дэвид Линч рассказал, что для большинства видов деятельности ему требуется дополнительный кислород.

«Я с трудом могу пройти через всю комнату. Как будто ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове», — признался постановщик.

В августе он сообщил, что у него диагностирована эмфизема — хроническое заболевание легких, вызывающее одышку. В коротком заявлении в соцсети X он написал: «Я получал огромное удовольствие от курения… Но за это удовольствие приходится платить, и для меня эта цена — эмфизема».

Линч сказал, что курение было важной частью его жизни. «Для меня это было частью работы художника и режиссера», — пояснил он.

Создатель «Твин Пикса» признался, что на протяжении многих лет пытался бросить «много-много раз». «Но когда становилось трудно, я выкуривал первую сигарету, и это было путешествие в рай в один конец. А потом ты снова начинаешь курить», — добавил он.

Даже после того, как в 2020 году ему поставили диагноз «эмфизема», он не расставался с привычкой еще два года. «Я видел предостережение: „Ты умрешь через неделю, если не бросишь“. Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить было моим единственным выбором», — поделился Линч.

Сейчас Линч в основном живет дома, опасаясь подхватить инфекцию, которая может усугубить его болезнь. Это делает невозможной работу на съемочной площадке, хотя он говорит, что в будущем не прочь заняться режиссурой удаленно.

Последним его полнометражным фильмом был «Внутренняя империя» 2006 года, а крупным экранным проектом — третий сезон «Твин Пикса» 2017 года. Он продолжал снимать веб-сериалы, короткометражные фильмы и музыкальные клипы, в том числе недавно в рамках сотрудничества с американской певицей Chrystabell.