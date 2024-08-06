«Я никогда не уйду на пенсию»: Дэвид Линч прокомментировал новости о своем здоровье

Режиссер Дэвид Линч опубликовал заявление в соцсети X, в котором прокомментировал недавние новости о своих проблемах со здоровьем.
«Да, у меня эмфизема из‑за многолетнего курения. Должен сказать, что курение доставляло мне огромное удовольствие, и я действительно люблю табак — чувствовать его запах, поджигать сигареты, курить их, — но за это удовольствие приходится платить, и для меня эта цена — эмфизема», — написал постановщик.
«Я бросил курить уже более двух лет назад. Недавно я прошел множество обследований, и хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я переполнен счастьем и никогда не уйду на пенсию. Я хочу, чтобы вы все знали, что я очень ценю вашу заботу», — добавил он.
Линч рассказал, что страдает эмфиземой легких, вызванной постоянным курением, в интервью журналу Sight & Sound.
По словам создателя «Твин Пикса», если он снова будет снимать, то это придется делать дистанционно. Режиссер старается не выходить из дома, так как не может передвигаться, не задыхаясь. Он также боится подцепить простуду, которая вместе с эмфиземой может привести к летальному исходу.