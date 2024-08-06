«Я никогда не уйду на пенсию»: Дэвид Линч прокомментировал новости о своем здоровье

«Я бросил курить уже более двух лет назад. Недавно я прошел множество обследований, и хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я переполнен счастьем и никогда не уйду на пенсию. Я хочу, чтобы вы все знали, что я очень ценю вашу заботу», — добавил он.