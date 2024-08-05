Дэвиду Линчу диагностировали эмфизему легких из‑за постоянного курения

«Курение было чем‑то, что я абсолютно любил, но в итоге оно меня настигло. Это было частью моей творческой жизни: табак, его запах, подкуривание и курение, возвращение назад и наслаждение сигаретой, глядя на свою работу или размышляя о вещах; ничего подобного в этом мире нет, это так прекрасно. Тем временем это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить», — сказал он.