Дэвиду Линчу диагностировали эмфизему легких из‑за постоянного курения

Дэвид Линч рассказал в интервью журналу Sight & Sound, что страдает эмфиземой легких, вызванной постоянным курением.
«Курение было чем‑то, что я абсолютно любил, но в итоге оно меня настигло. Это было частью моей творческой жизни: табак, его запах, подкуривание и курение, возвращение назад и наслаждение сигаретой, глядя на свою работу или размышляя о вещах; ничего подобного в этом мире нет, это так прекрасно. Тем временем это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить», — сказал он.
По словам Линча, если он снова будет снимать, то это придется делать дистанционно. Режиссер старается не выходить из дома, так как не может передвигаться, не задыхаясь. Он также боится подцепить простуду, которая вместе с эмфиземой может привести к летальному исходу.
Эмфизема, также известная как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), — заболевание легких, при котором воздушные мешочки (альвеолы) в легких повреждаются и расширяются. Из‑за этого легкие теряют свою эластичность, и человек начинает испытывать нехватку воздуха даже при небольших физических нагрузках.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предсказала, что это заболевание станет третьей по значимости причиной смерти во всем мире к 2030 году.