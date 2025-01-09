Начались съемки «Крика-7»

Режиссер Кевин Уильямсон объявил в инстаграме* о начале съемок седьмой части слешер-франшизы «Крик».
«Мне не положено публиковать посты о „Крике“, и я надеюсь, что Spyglass Media Group и Paramount Pictures простят меня. Но когда у тебя один из лучших дней в жизни, сложно держать это в себе. Я провел необыкновенный день, работая с потрясающими актерами и съемочной группой. Они привнесли свою игру высшего класса и поддерживали меня на каждом шагу», ― написал Уильямсон, прикрепив к посту фотографию хлопушки-нумератора.
«Крик-7» вернет на экраны Сидни Прескотт — главную героиню первых трех фильмов серии. Ее роль вновь исполнит Нив Кэмпбелл. В картине также появится ее дочь, которую сыграет Изабель Мей. Кортни Кокс вернется к роли Гейл Уэзерс, которую она исполняла во всех частях серии.
Вместе с ними в актерском касте ― Маккенна Грейс («Рассказ служанки» и «Дурная кровь»), Селеста О’Коннор («Охотники за привидениями: Наследники») и Эйса Джерманн («Поколение „Ви“»).
Режиссером выступит Кевин Уильямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик-2» и «Крик-4». Сценарий седьмой части франшизы написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком-5» и «Криком-6».
Выход слешера в мировой прокат запланирован на 27 февраля 2026 года.
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