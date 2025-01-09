Начались съемки «Крика-7»

«Мне не положено публиковать посты о „Крике“, и я надеюсь, что Spyglass Media Group и Paramount Pictures простят меня. Но когда у тебя один из лучших дней в жизни, сложно держать это в себе. Я провел необыкновенный день, работая с потрясающими актерами и съемочной группой. Они привнесли свою игру высшего класса и поддерживали меня на каждом шагу», ― написал Уильямсон, прикрепив к посту фотографию хлопушки-нумератора.