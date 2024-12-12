Американская актриса Маккенна Грейс, известная по сериалу «Рассказ служанки» и фильму «Дурная кровь», снимется в седьмой части слэшер-франшизы «Крик». Об этом сообщил Deadline.
Грейс присоединится к Нив Кэмпбелл, Изабель Мэй («1923»), Селесте О’Коннор («Охотники за привидениями: Наследники») и Эйсу Джерманну («Поколение „Ви“»). Какую роль исполнит артистка, не уточняется. Ранее она не появлялась во франшизе.
Режиссером картины выступит Кевин Уилльямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик-2» и «Крик-4». Сценарий седьмой части франшизы написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком-5» и «Криком-6».
Продюсерами слэшера стали Джеймс Вандербильт, Уильям Шерак и Пол Шейнштейн из Project X Entertainment. На экраны фильм выйдет 27 февраля 2026 года.
Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта после того, как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.