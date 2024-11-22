В слэшере «Крик 7» появится дочь Сидни Прескотт. Ее сыграет Изабель Мэй

Одну из центральных ролей в слэшере «Крик 7» исполнит американская актриса Изабель Мэй, известная по сериалам «Властелины воздуха» и «1923». Она сыграет дочь героини Сидни Прескотт, которую во франшизе воплощает Нив Кэмпбелл, сообщил Entertainment Weekly.

По информации издания, звезда серии Патрик Демпси вел переговоры о возвращении к роли Марка Кинкейда, мужа Сидни. Официального подтверждения его участия в фильме пока не поступало.

В октябре актер поделился, что ожидает сценария ленты. «Я пока ничего не видел, так что мы посмотрим, что произойдет», — отметил он. Кемпбелл же совершенно точно появится в новой части франшизы: она, как предполагается, станет центральным действующим лицом «Крика 7».