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В слэшере «Крик 7» появится дочь Сидни Прескотт. Ее сыграет Изабель Мэй

Сегодня в 01:13
Фото: Jerod Harris / Getty Images

Одну из центральных ролей в слэшере «Крик 7» исполнит американская актриса Изабель Мэй, известная по сериалам «Властелины воздуха» и «1923». Она сыграет дочь героини Сидни Прескотт, которую во франшизе воплощает Нив Кэмпбелл, сообщил Entertainment Weekly.

По информации издания, звезда серии Патрик Демпси вел переговоры о возвращении к роли Марка Кинкейда, мужа Сидни. Официального подтверждения его участия в фильме пока не поступало.

В октябре актер поделился, что ожидает сценария ленты. «Я пока ничего не видел, так что мы посмотрим, что произойдет», — отметил он. Кемпбелл же совершенно точно появится в новой части франшизы: она, как предполагается, станет центральным действующим лицом «Крика 7».

Премьера слэшера состоится 27 февраля 2026 году. В нем может сняться Кортни Кокс, еще одна звезда серии. Главные героини последних двух фильмов «Крик» Дженна Ортега и Мелисса Беррера выбыли из проекта.

Режиссером картины выступит Кевин Уилльямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик 2» и «Крик 4». Сценарий седьмой части франшизы написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком 5» и «Криком 6».

Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта после того, как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.

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