Слэшер «Крик-7» выйдет на экраны в 2026 году

Седьмая часть слэшер-франшизы «Крик» появится в кинопрокате 27 февраля 2026 года. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на актрису Нив Кэмпбелл и режиссера Кевина Уилльямсона.

Фильм, как ожидается, выйдет одновременно по всему миру. Его выпустят компании Spyglass Media и Paramount. Картину поставит Уилльямсон («Крик», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом») по сценарию Гая Бьюсика, автора «Крика-6».

Продюсерами проекта выступят Джеймс Вандербилт из Project X Entertainment, Уильям Ширак и Пол Найнштейн. Над лентой также будет работать Radio Silence. Центральную роль в слэшере исполнит Кэмпбелл.

«Крик-7» вернет на экраны Сидни Прескотт — главную героиню первых трех фильмов серии. По словам инсайдера Дэниела Рихтмана, к своим ролям во франшизе вернутся Кортни Кокс и Патрик Дэмпси.