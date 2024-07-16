Marvel показала Леди Дэдпул

За десять дней до старта проката «Дэдпула и Росомахи» Marvel выпустила короткий тизер, в котором показала Леди Дэдпул и Догпула. До этого уже вышло немало промо-роликов, в том числе ко Дню лучших друзей.
Видео начинается с того, что Дэдпул пересаживает на свою обгоревшую голову волосы. Следом идет склейка с моментами из блокбастера, которому прогнозируют стартовые сборы в США в размере 160-165 млн долларов.
Леди Дэдпул показали частично, а Догпулом дали полюбоваться вдоволь. Меньше чем на секунду в видео появляется злодейка Кассандра Нова в исполнении Эммы Коррин.
13 июля в сети появилось много спойлеров к «Дэдпулу и Росомахе» после того, как журналистам показали первые 37 минут из двухчасового фильма. Оттуда стало известно, что в комедийном боевике появятся не только Леди Дэдпул и Догпул.
В мировой прокат лента с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом выйдет 26 июля. Официального проката в РФ не будет, но некоторые кинотеатры уже открыли предпродажу билетов на короткометражку «Полдень», вместе с которым супергеройский боевик покажут в рамках предсеансного обслуживания.