«Приветствую в Marvel, у нас слабо со сборами»: появилось много спойлеров к «Дэдпулу и Росомахе»

Знакомя Росомаху с новым для него миром, Дэдпул говорит: «Добро пожаловать в КВМ, у нас тут слабовато со сборами». Это не единственная шутка над недавними фильмами франшизы. В другой сцене Дэдпул назовет себя «мессией для Marvel», в третьей замечает, что после появления мультвселенных у Marvel выходили «провал за провалом». На это версия наемника из другой вселенной саркастично ответит, что после «Финала» фильмы выходили только лучше и лучше.