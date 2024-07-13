«Приветствую в Marvel, у нас слабо со сборами»: появилось много спойлеров к «Дэдпулу и Росомахе»

Журналисты IGN посмотрели первые полчаса «Дэдпула и Росомахи» и вернулись с многочисленными спойлерами. Кроме завязки сюжета они узнали, какие камео ждут зрителей и как фильм издевается над поклонниками и киновселенной Marvel.
37 минут, открывающие картину, представители компании демонстрируют фанатам и журналистам на многочисленных ивентах в США и Великобритании. Они также одобрили раскрытие информации об этой четверти ожидаемого фильма в преддверии релиза.
Официально дату проката в России пока не объявляли, как и прокатчика. Впрочем, некоторые кинотеатры уже открыли предпродажу билетов на короткометражку «Полдень», вместе с которым супергеройский боевик покажут в рамках предсеансного обслуживания. Сеансы должны открыться с 29 июля.
Ниже следуют детали сюжета еще не выпущенного фильма. Если вы не хотите знать подробностей, читать дальше не стоит.
Почему мир Дедпула обречен на смерть?
Итак, из синопсиса и трейлеров известно, что поводом встречи Дэдпула и Росомахи станет некоторая угроза существованию вселенной Уэйда Уилсона, из‑за которой его друзья и близкие могут исчезнуть.
В открывающем монологе Дедпул объясняет, как вышло, что герои фильмов компании «20 век Фокс» вдруг оказались в картине от Disney. В привычной манере он пробивает четвертую стену и признает, что это связано с покупкой студии корпорацией Уолта Диснея.
Кроме шуток в киновселенную Marvel Дедпула призывает мистер Парадокс, сотрудник Управления временными изменениями, ставит его перед фактом надвигающегося конца света и предлагает переехать на Землю-616, где происходит действие всех фильмов компании. Временной чиновник приставлен наблюдать за апокалипсисом, который может продлиться несколько тысяч лет, и намерен ускорить процесс с помощью специальной машины, чтобы продемонстрировать руководству собственную эффективность.
Причиной катаклизма оказывается смерть Росомахи в «Логане» 2017 года. Персонаж Хью Джекмана живет в одном мире с Дэдпулом и выступает его «якорем» — самым важным человеком этой вселенной, его смерть приводит к распаду реальности и ее полному исчезновению.
Что случилось с Дэдпулом
В обычной жизни Уэйд Уилсон тяжело переживает расставание с возлюбленной Ванессой. Желая ее впечатлить, в одной из сцен он использует устройство Кейбла для перемещения во времени и пробует присоединиться к Мстителям. Те отказывают ему и говорят, что в команду берут лишь бескорыстных героев.
Все это вынуждает болтливого наемника бросить убийства и устроиться на нормальную работу. Впрочем, друзья его не оставляют: таксист Допиндер, Колосс, Боеголовка и Юкио устраивают Уэйду вечеринку на день рождения. Туда же приходит Ванесса и рассказывает о своем новом парне. Праздничный вечер прерывают агенты Управления.
Встретившись с Парадоксом, Дэдпул понимает, что не готов дать близким просто исчезнуть, крадет у него девайс для перемещения по вселенным и отправляется на поиски нового Росомахи, чтобы заменить им умершего.
Росомаха и мультивселенная безумия
В первые полчаса уместились множество вариантов Росомахи, перенесенные в фильм из комиксов. Также авторы смеются над зрителем, лишая его ожидаемой драки с опаснейшим противником.
Первым делом Дэдпул перемещается в лес на границе с Канадой, где Росомаха умер в конце «Логана». Наемник уверен, что мутант не мог погибнуть из‑за способности к регенерации, однако находит на месте лишь обернутые адамантием кости.
В другой вселенной он встречает Росомаху из комиксов — мужчину ростом 160 см, которого по-прежнему играет Джекман, но сжатый компьютерной графикой.
Еще зрителям демонстрируют Патча — альтер эго Росомахи, увлеченное азартными играми. Он носит белый костюм и повязку на глазу. Ранее в сети появлялись слухи, что его сыграет Дэниел Рэдклифф, но показанная копия этого не подтвердила.
Следом появляется постаревший Логан. Ворчливый седой дед, похожий на Клинта Истувда, не хочет никуда идти и надеется провести последние дни в тишине на крыльце своего дома.
В очередном мире Дэдпул встречает Росомаху распятым на фигуре в виде буквы Х. Это отсылка к обложке комикса 1989 года, где героя пытают киборги-охотники на мутантов.
Затем Уилсон попадает в схватку Росомахи и Халка. Саму драку не показывают, но можно оценить популярный коричневый костюм мутанта. В другой сцене Росомаха носит пышные волосы и черное одеяние, как в комиксах 90-х годов.
Наконец, на экране появляется сцена в баре, которую показывали в трейлерах. Дэдпул замечает у этого Росомахи классический желто-синий костюм. Новый знакомый оказывается несговорчивым: он хочет пить свой виски и не ведется на уговоры. Парадокс говорит про него, что этот Росомаха никогда не заменит умершего и подвел всю свою вселенную, а потому превратился в алкоголика.
Росомаха, каким он показан в комиксах
Патч-Росомаха
Патч-Росомаха из трейлера
Старик Логан
Росомаха на кресте
Росомаха против Халка
Росомаха из 90-х
Депрессивный Росомаха из трейлера
Дэдпул и Росомаха издеваются над киновселенной Marvel и не только
Знакомя Росомаху с новым для него миром, Дэдпул говорит: «Добро пожаловать в КВМ, у нас тут слабовато со сборами». Это не единственная шутка над недавними фильмами франшизы. В другой сцене Дэдпул назовет себя «мессией для Marvel», в третьей замечает, что после появления мультвселенных у Marvel выходили «провал за провалом». На это версия наемника из другой вселенной саркастично ответит, что после «Финала» фильмы выходили только лучше и лучше.
Несмотря на присоединение к Disney, Дэдпул сохранил уровень шуток ниже пояса. Например, когда агенты Управления врываются на его вечеринку, Уилсон предположит, что они стриптизеры и заявит: «Пеггинг для меня не в новинку, дружок, в отличие от Disney». С другой стороны, в первом трейлере он просил слепую Эл не употреблять кокаин на его вечеринке.
Рассказывая о Священном Таймлайне (Земле-616), Парадокс показывает наемнику отрывки из фильмов франшизы и представляет ему героев, с которыми бы Дэдпул стоял плечом к плечу. В одном из фрагментов Тор из «Царства тьмы» плачет над телом Уилсона, чем ставит его в тупик.
В сцене на месте смерти Росомахи Дэдпула догоняют агенты Управления. Между ними завязывается жестокая драка, поставленная под «Bye Bye Bye» NSYNC. Наемник обращает внимание на адамантиевые кости мутанта и использует их в качестве оружия: машет костями ног, как нунчаками, и кидает ребра, как метательные ножи.
После встречи с Дэдпулом и Росомахой раздраженный Парадокс бросает их в «мусорный бак» — пустынный мир с руинами знаменитой фигуры с заставки «20 век Фокс».
Наконец, из показа стали известны еще несколько камео будущего фильма. Стоит ожидать появления на экране Хэппи Хогана, Джаггернаута, а также Корпуса Дедпула. В последний вошли Леди Дедпул, Догпул, летающий череп в маске и версия Райана Рейнолдса без грима, с длинными волосами и в глянцевом пластиковом костюме.
Утекший кадр из трейлера