«Дэдпул и Росомаха» под видом «Полудня» выйдут в российский прокат 29 июля

«Дэдпула и Росомаху» покажут в кинотеатрах РФ в формате предсеансового обслуживания. Это следует из расписания сети «Мягкий кинотеатр».
Зрителям будет демонстрироваться версия с официальным дубляжем, подготовленным для стран СНГ. Озвучкой студия Red Head Sound, а к ролям супергероев вернулись Петр Гланц и Алесандр Рахленко.
«Дэдпул и Росомаха» появится в кинотеатрах через четыре дня после мировой премьеры. После показа летнего хита зрителям предложат оценить короткометражку «Полдень».
«Дэдпул и Росомаха» должен стать первым фильмом киновселенной Marvel c рейтингом «только для взрослых». Первый трейлер боевика побил рекорд по просмотрам в первые сутки: за 24 часа его посмотрели 365 млн раз, что позволило ему обогнать трейлер «Человека-паука: Нет пути домой».
Режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви объяснял, что перед просмотром фильма не нужны предварительные знания о кинематографической вселенной Marvel. По его словам, новая часть сделана с уважением к «бешеной фанатской базе».