«Дэдпул и Росомаха» под видом «Полудня» выйдут в российский прокат 29 июля

«Дэдпул и Росомаха» должен стать первым фильмом киновселенной Marvel c рейтингом «только для взрослых». Первый трейлер боевика побил рекорд по просмотрам в первые сутки: за 24 часа его посмотрели 365 млн раз, что позволило ему обогнать трейлер «Человека-паука: Нет пути домой».