Райан Рейнолдс: «Мои дети видели Дэдпула. Теперь у них травма»

Райан Рейнолдс показал детям «Дэдпула». По словам актера, его дочерей эмоционально травмировало увиденное. Об этом он рассказал в интервью Variety.
В беседе с ним, Хью Джекманом и режиссером Шоном Леви интервьюер обратил внимание, что грядущий «Дэдпул и Росомаха» — это первый фильм Marvel с рейтингом «для взрослых». Поэтому он поинтересовался, где, по их мнению, проходит граница между достаточно и недостаточно взрослым зрителем.
«Очень много детей уже смотрели обе части „Дэдпула“. Даже мои дети их видели. И вышли из зала травмированными. Мы не ставили себе целью заработать этот рейтинг просто ради галочки. Во многом он возник из‑за самого персонажа. Дэдпул — невероятный нахал. Его мозг похож на недоеденный омлет в голове семилетнего ребенка», — полушутя рассуждает актер.
«Скажу как ответственный взрослый: не приводите в кинотеатр двухлетних детей», — поддержал его Джекман.
«Ну хорошо. Давайте остановимся на трехлетках», — предложил Леви.
«Не приводите в зал 114-летних людей, потому что они не выйдут обратно. Не должно быть никого в подгузниках», — заключил Рейнолдс.
Он вновь коснулся этой темы в разговоре с The New York Times. Там канадская звезда поведала, что ее девятилетняя дочь уже посмотрела «Дэдпула и Росомаху» вместе с ней и ее 70-летней мамой.
«Не скажу, что всем стоит так делать, но я посмотрел фильм вместе с дочерью и мамой, их присутствие было лучшей частью всего вечера. Они обе смеялись от души и испытывали те эмоции, которые я отчаянно хотел увидеть от зрителей», — поделился Рейнолдс.
«Когда в детстве я смотрел фильмы со взрослым рейтингом, они производили на меня огромное впечатление. Я не чувствовал, что люди на экране сдерживают себя, и это послужило огромным вдохновением для многих вещей, которые я хочу сделать сейчас», — рассказал он.
Актер и в прошлом говорил о негативном влиянии Дэдпула на своих детей. Например, его дочерей пугает ростовая фигура наемника, которую канадец хранит в подвале дома.
«Я сильно испортил детей Дэдпулом. Однажды ночью мой ребенок спустился в подвал, увидел в темноте силуэт и закричал от страха. Я забыл про фигуру и пришел за ним — и тоже был напуган. Мы все от нее немного пострадали», — смеялся актер.