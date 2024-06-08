Вышел трейлер «Дэдпула и Росомахи» в честь Дня лучших друзей

Райан Рейнольдс опубликовал короткий тизер-трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха». Актер приурочил релиз ко Дню лучших друзей, который отмечают в США 8 июня.
В видео показаны несколько новых кадров из грядущего комедийного боевика. Прошлый трейлер вышел в конце апреля, следом за ним — предсеансный ролик.
«Дэдпул и Росомаха» должен стать первым фильмом киновселенной Marvel c рейтингом «только для взрослых». Первый трейлер боевика побил рекорд по просмотрам в первые сутки: за 24 часа его посмотрели 365 млн раз, что позволило ему обогнать трейлер «Человека-паука: Нет пути домой».
Режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви объяснял, что перед просмотром фильма не нужны предварительные знания о кинематографической вселенной Marvel. MCU стала сложной для понимания из‑за фильмов, которые на протяжении многих лет выходят на стриминговые сервисы. По словам постановщика, новая часть сделана с уважением к «бешеной фанатской базе».