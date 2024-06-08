Вышел трейлер «Дэдпула и Росомахи» в честь Дня лучших друзей

Режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви объяснял, что перед просмотром фильма не нужны предварительные знания о кинематографической вселенной Marvel. MCU стала сложной для понимания из‑за фильмов, которые на протяжении многих лет выходят на стриминговые сервисы. По словам постановщика, новая часть сделана с уважением к «бешеной фанатской базе».