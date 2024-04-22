«Я совсем не герой»: вышел новый трейлер «Дэдпула и Росомахи»

Райан Рейнолдс выпустил новый трейлер «Дэдпула и Росомахи». Мировая премьера должна случиться 26 июля этого года.
«Нашел парня, который убил маму Бэмби», — подписал ролик актер.
Новое видео демонстрирует кадры сразу трех схваток мутантов и их сражение с солдатами. Кроме того, Дэдпул привычным образом пробивает четвертую стену, можно заметить эпичную отсылку к «Безумному Максу: Дорога ярости», а кончается ролик прыжком в портал между мирами.
Трейлер чуть лучше раскрывает и конфликт будущего блокбастера. Становится ясно, что разговорчивый наемник в красном костюме пытается спасти свой мир от надвигающейся угрозы и зовет на помощь депрессивного Росомаху, чья вселенная по какой‑то причине уже мертва. Команду из них пробует создать агент Парадокс из Управления временными изменениями.
«Дэдпул и Росомаха» должен стать первым фильмом киновселенной Marvel c рейтингом «только для взрослых». Прошлый трейлер боевика побил рекорд по просмотрам в первые сутки: за 24 часа его посмотрели 365 млн раз, что позволило ему обогнать трейлер «Человека-паука: Нет пути домой».