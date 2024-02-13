Тизер «Дэдпула и Росомахи» за сутки посмотрели 365 млн раз и сделали рекордсменом

Как пишет Variety, популярность ролика к фильму «Дэдпул и Росомаха» отчасти объясняется тем, что его презентовали на нынешнем Супербоуле, который стал второй по просмотрам трансляцией за всю историю американского ТВ и рекордсменом среди всех финалов НФЛ. Матч приковал зрителей к экранам также за счет Тейлор Свифт, которая с трибун поддерживала своего бойфренда, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси.