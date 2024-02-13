Тизер «Дэдпула и Росомахи» за сутки посмотрели 365 млн раз и сделали рекордсменом

Тизер «Дэдпула и Росомахи», который показали во время Супербоула-2024, побил рекорд трейлера к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» по количеству просмотров за 24 часа. Об этом сообщает Variety со ссылкой на Disney.
За сутки после релиза тизер «Дэдпула-3» собрал 365 млн просмотров на ютубе. Трейлер «Нет пути домой» за 24 часа посмотрели 355,5 млн раз в 2021 году.
Как пишет Variety, популярность ролика к фильму «Дэдпул и Росомаха» отчасти объясняется тем, что его презентовали на нынешнем Супербоуле, который стал второй по просмотрам трансляцией за всю историю американского ТВ и рекордсменом среди всех финалов НФЛ. Матч приковал зрителей к экранам также за счет Тейлор Свифт, которая с трибун поддерживала своего бойфренда, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси.
«Дэдпул и Росомаха» выйдет в кинотеатрах 26 июля, спустя шесть лет после выхода второй части. В фильме герой Райана Рейнолдса будет путешествовать между вселенными, попадет к героям Marvel и встретится с Логаном.