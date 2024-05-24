Дэдпул и Росомаха угрожают невоспитанным фанатам Marvel в новом предсеансном ролике

Джекман в образе Логана быстро теряет терпение. «Эй, папаша, ты в кинотеатре, а не у себя в квартире и не в доме престарелых своей мамы. Так что поставь свой ****** [чертов] телефон на беззвучный режим, иначе я засуну тебе его так глубоко в задницу, что тебе придется отвечать на звонки через свое горло», — в ярости говорит персонаж.