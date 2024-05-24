Дэдпул и Росомаха угрожают невоспитанным фанатам Marvel в новом предсеансном ролике

Звезды «Дэдпула-3» Райан Рейнолдс и Хью Джекман появились в образах Дэдпула и Росомахи в новом ролике с предупреждением выключать телефоны перед просмотром фильма. Видео записал один из посетителей CinemaCon.
Герои предстоящего блокбастера недвусмысленно пригрозили зрителям, не выключившим свои гаджеты перед киносеансом. В начале видео супергерои слышат рингтон айфона и поворачиваются к аудитории. «Это оттуда», — произносит Рейнолдс.
Джекман в образе Логана быстро теряет терпение. «Эй, папаша, ты в кинотеатре, а не у себя в квартире и не в доме престарелых своей мамы. Так что поставь свой ****** [чертов] телефон на беззвучный режим, иначе я засуну тебе его так глубоко в задницу, что тебе придется отвечать на звонки через свое горло», — в ярости говорит персонаж.
Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля 2024-го — спустя шесть лет после выхода предыдущей части «Дэдпула». Для фильма Хью Джекман вернулся к роли Росомахи, которую он оставил в 2017-м после выхода фильма «Логан».
По сюжету главного героя похищают агенты Управления временными изменениями (организация из сериала «Локи», главного телехита Marvel), и он попадает в мир марвеловских героев, обещая «вот-вот навсегда изменить их маленькую киновселенную», — до этого персонаж был частью другой вселенной, «Людей Икс» от 20th Century Fox.
Студию в 2019 году приобрела компания Disney, благодаря чему стал возможен такой кроссовер. Режиссером выступил Шон Леви, известный по «Очень странным делам» и «Розовой пантере». Трейлер «Дэдпула и Росомахи» можно посмотреть здесь.