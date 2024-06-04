«Коммерсант» рассказал об утечках данных пользователей после сбоя работы СДЭК

По информации источников издания, специалисты по кибербезопасности обнаружили несколько ссылок на сервисы Google, где размещены данные клиентов СДЭК, в том числе указание товаров, накладных, причин задержки, пунктов отправки и фотографии посылок. Эксперты отметили, что утечка может повториться в случае, если компания не сможет закрыть уязвимости в системе.