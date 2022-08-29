В сеть утекла база данных пользователей СДЭК

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В интернет слили базу данных пользователей платформы для заказов за рубежом CDEK.Shopping и маркетплейса CDEK.Market. В открытом доступе находятся примерно 120 тыс. строк с ФИО и телефонами, передает телеграм-канал «Утечки информации».

База «CDEK.Shopping» содержит данные с 19 апреля по 15 августа, в ней 19 839 строк, включая имена и пароли пользователей, адреса электронной почты, телефоны, даты рождения, даты создания и обновления профиля.

В базе CDEK.Market информация с 27 августа 2018 года по 15 марта 2022-го. В ней содержится 100 тыс. строк, имена и фамилии, логины, пароли и e-mail, телефоны, даты создания профиля и последнего входа в него.

СДЭК подтвердил утечку, сейчас компания работает над недопуском распространения данных. «Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов», — заявила пресс-служба.

В феврале в сеть утекли ФИО клиентов СДЭКа, их номера телефонов, адреса и другие «чувствительные данные». Затем утечка случилась в мае. В июне пользователи подали к компании коллективный иск на 2,2 млн рублей.

Накануне в открытом доступе оказались данные 43,9 млн зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start. В слитую базу попали имена, адреса электронной почты, пароли, IP-адреса и другая личная информация подписчиков платформы.

29 июля произошла утечка данных пользователей «Почты России». 3 июля в сеть выложили данные клиентов «Туту.ру», а в начале мая попали в продажу базы с данными клиентов «Гемотеста», за что сеть медицинских лабораторий оштрафовали на 60 тыс. рублей.

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