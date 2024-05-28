СДЭК не отправляет посылки уже в течение трех дней. Вероятно, его систему взломали хакеры

СДЭК уже третий день не выдает и не принимает посылки. В системе компании произошел сбой. Вероятно, его вызвала хакерская атака.
В экспедиционной компании заявили, что столкнулись с масштабным техническим сбоем, прием и выдача посылок тоже были приостановлены, чтобы избежать ошибок при ручной сортировке.
«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали», — говорится в заявлении.
Проблемы возникли утром 26 мая. У компании прекратили работу сайт и приложение, из‑за «сбоя в работе вычислительных мощностей» были приостановлена прием и выдача посылок. В службе поддержки фирмы обещали восстановить сервис 28 мая.
Скорее всего, СДЭК был атакован хакерами. Ответственность за проблемы взяла на себя группа Head Mare. В своем аккаунте в твиттере ее представители пишут, что «сисадмины оказались слишком слабы, а политики безопасности не оправдали себя», и отмечают, что использовался вирус-шифровальщик.
«Настройка и бэкапирование корпоративных систем — дело неблагородное. „Что случилось с бэкапами?“ — спрашивают консультанты по безопасности. „Они пропали“, — отвечает им Head Mare. Криворукие админы на маленькой ЗП делали бэкап раз в полгода», — добавляют хакеры. Публично они не выдвигали требований за расшифровку.
В прошлом СДЭК уже становился жертвой хакеров, тогда у компании похищали данные отправителей. Их использовали для создания интерактивной карты вместе со слитыми данными из ГИБДД, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Туда попали адреса, номера телефонов, VIN-номера автомобилей и другие данные пользователей.