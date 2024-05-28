СДЭК не отправляет посылки уже в течение трех дней. Вероятно, его систему взломали хакеры

Скорее всего, СДЭК был атакован хакерами. Ответственность за проблемы взяла на себя группа Head Mare. В своем аккаунте в твиттере ее представители пишут, что «сисадмины оказались слишком слабы, а политики безопасности не оправдали себя», и отмечают, что использовался вирус-шифровальщик.