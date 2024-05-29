Все пункты СДЭК возобновили выдачу готовых отправлений

Логистический оператор СДЭК возобновил выдачу готовых отправлений в пунктах выдачи заказов. Об этом в пресс-службе компании рассказали «Интерфаксу».
В СДЭК отметили, что работают над восстановлением полного обслуживания. «Данные пользователей хранятся надежно и в шифрованном виде. У нас нет оснований считать, что к ним был получен доступ», — заверили там.
Утром 29 мая пресс-служба СДЭК сообщила, что сайт компании частично возобновил работу после «обширного технического сбоя».
Оператор сообщил о приостановке обработки заказов 26 мая. Через пару дней в СДЭК заявили, что столкнулись с масштабным техническим сбоем, прием и выдача посылок тоже были приостановлены, чтобы избежать ошибок при ручной сортировке. В компании тогда пообещали возобновить работу 29 мая.
Причину сбоя официально пока не назвали. Представитель СДЭК заявил «Ведомостям», что «есть несколько теорий» на этот счет, но «говорить что‑либо до получения точной информации считаем непрофессиональным». При этом источник в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере кибербезопасности сказали изданию, что причиной технических проблем мог стать вирус-шифровальщик.
Ответственность за проблемы взяла на себя группа Head Mare. В своем аккаунте в твиттере ее представители пишут, что «сисадмины оказались слишком слабы, а политики безопасности не оправдали себя», и отмечают, что использовался вирус-шифровальщик.
По мнению экспертов, опрошенных РБК, ущерб для компании может составить от 300 млн до 1 млрд рублей.
В прошлом СДЭК уже становился жертвой хакеров, тогда у компании похищали данные отправителей. Их использовали для создания интерактивной карты вместе со слитыми данными из ГИБДД, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Туда попали адреса, номера телефонов, VIN-номера автомобилей и другие данные пользователей.