Все пункты СДЭК возобновили выдачу готовых отправлений

Причину сбоя официально пока не назвали. Представитель СДЭК заявил «Ведомостям», что «есть несколько теорий» на этот счет, но «говорить что‑либо до получения точной информации считаем непрофессиональным». При этом источник в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере кибербезопасности сказали изданию, что причиной технических проблем мог стать вирус-шифровальщик.