Duolingo выполнил условие РКН и удалил материалы с пропагандой ЛГБТ*

Вскоре после этого Роскомнадзор заявил, что начал проверку Duolingo на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ. А затем направил в компанию «письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения».