Duolingo выполнил условие РКН и удалил материалы с пропагандой ЛГБТ*

Компания Duolingo удалила из своего сервиса для изучения языков контент с ЛГБТ-пропагандой*. Об этом сообщает «Интерфакс».
В феврале Сибирская правозащитная группа «Радетель» потребовала заблокировать приложение Duolingo. Активисты нашли в нем фразы, которые сочли пропагандой нетрадиционных отношений.
Вскоре после этого Роскомнадзор заявил, что начал проверку Duolingo на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ. А затем направил в компанию «письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения».
Тогда в ведомстве напомнили, что за распространение такого контента положены административные штрафы от 1 млн до 4 млн рублей, также сервис могут заблокировать.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.