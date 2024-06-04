Duolingo выполнил условие РКН и удалил материалы с пропагандой ЛГБТ*

Сегодня в 12:48
Фото: ilgmyzin/Unsplash

Компания Duolingo удалила из своего сервиса для изучения языков контент с ЛГБТ-пропагандой*. Об этом сообщает «Интерфакс».

В феврале Сибирская правозащитная группа «Радетель» потребовала заблокировать приложение Duolingo. Активисты нашли в нем фразы, которые сочли пропагандой нетрадиционных отношений.

Вскоре после этого Роскомнадзор заявил, что начал проверку Duolingo на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ. А затем направил в компанию «письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения».

Тогда в ведомстве напомнили, что за распространение такого контента положены административные штрафы от 1 млн до 4 млн рублей, также сервис могут заблокировать.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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