Сибирские активисты усмотрели пропаганду ЛГБТ* в Duolingo и потребовали заблокировать приложение

Сибирская правозащитная группа «Радетель» попросила у Роскомнадзора заблокировать приложение для изучения языков Duolingo, найдя в нем пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает VN.ru.
К активистам обратились родители уфимских школьников. Их возмутило, что в приложении есть диалоги об однополой любви. «Радетель» приводит скриншот фразы из приложения, которую предлагается повторить: «Бен и Питер любят друг друга. Они геи». В заметке VN.ru «геи» переведено как «содомиты».
Также в приложении есть фраза «Клара встретила свою жену Марию в гей-баре», утверждает издание и вместо «гей-бара» использует словосочетание «содомитский бар».
Родители школьников якобы не знают, как пояснить данные фразы детям и не травмировать их психику. Активисты требуют не только заблокировать Duolingo, но и привлечь его юрлицо к ответственности по статье 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».
*Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.