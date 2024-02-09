Сибирские активисты усмотрели пропаганду ЛГБТ* в Duolingo и потребовали заблокировать приложение

Семён Гудошников
Сегодня в 12:37
Изображение: из соцсетей Duolingo

Сибирская правозащитная группа «Радетель» попросила у Роскомнадзора заблокировать приложение для изучения языков Duolingo, найдя в нем пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает VN.ru.

К активистам обратились родители уфимских школьников. Их возмутило, что в приложении есть диалоги об однополой любви. «Радетель» приводит скриншот фразы из приложения, которую предлагается повторить: «Бен и Питер любят друг друга. Они геи». В заметке VN.ru «геи» переведено как «содомиты».

© Скриншот из Duolingo

Также в приложении есть фраза «Клара встретила свою жену Марию в гей-баре», утверждает издание и вместо «гей-бара» использует словосочетание «содомитский бар».

Родители школьников якобы не знают, как пояснить данные фразы детям и не травмировать их психику. Активисты требуют не только заблокировать Duolingo, но и привлечь его юрлицо к ответственности по статье 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

*Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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