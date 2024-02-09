Сибирские активисты усмотрели пропаганду ЛГБТ* в Duolingo и потребовали заблокировать приложение

Родители школьников якобы не знают, как пояснить данные фразы детям и не травмировать их психику. Активисты требуют не только заблокировать Duolingo, но и привлечь его юрлицо к ответственности по статье 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».