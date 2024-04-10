Роскомнадзор попросил Duolingo поискать у себя пропаганду ЛГБТ* и устранить возможные нарушения

Сегодня в 23:02
Изображение: из соцсетей Duolingo

Роскомнадзор потребовал у сервиса для изучения языков Duolingo проверить свой контент на пропаганду ЛГБТ* и устранить возможные нарушения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РКН направил в Duolingo предупреждение о запрете в России материалов, пропагандирующих ЛГБТ. В ведомстве напомнили, что за распространение такого контента положены административные штрафы от 1 млн до 4 млн рублей, также сервис могут заблокировать.

Роскомнадзор добавил, что у Duolingo есть российские аналоги, не уточнив, какие именно. Ответа от компании ведомство пока не получило.

В феврале Сибирская правозащитная группа «Радетель» потребовала заблокировать приложение Duolingo. Активисты нашли в нем фразы, которые сочли пропагандой «нетрадиционных отношений».

Вскоре после этого Роскомнадзор заявил, что начал проверку Duolingo на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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