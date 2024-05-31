Иван Ургант провел «Вечернего Урганта» в гостях у подкаста Kuji

Иван Ургант стал новым гостем подкаста Kuji, который ведут журналист Андрей Коняев и стендап-комик Тимур Каргинов. В течение часа троица разговаривала о кино, литературе и юморе.
Ургант признался, что впервые пришел на подкаст, и отказался надевать наушники, чтобы у него не менялся голос с громкого на тихий, как это бывает в подкастах. «Сидят взрослые мужчины в отсутствии женщин и вот так вот [имитирует голос] разговаривают. <…> Тихо друг другу что‑то говорят. <…> Потом я понял, что большинство из этих людей в подкасте сидят в наушниках, и, видимо, звук их собственного голоса каким‑то образом магически действует на них, <…> еще чуть-чуть — и начинается уже ASMR» — объяснил телеведущий.
Коняев и Каргинов поговорили с Ургантом о становлении российского стендапа и его будущем, новых сериалах и фильмах, которые стоит посмотреть с детьми. Гость не упустил возможности пошутить и рассказать несколько смешных историй.
Подписчики Kuji сильно удивились, когда узнали о новом госте. Некоторые отметили, что их разговор получился не как с Иваном Ургантом, а как с ведущим развлекательной передачи: «Хотел послушать Kudji с Ургантом, но, кажется, здесь „Вечерний Ургант“ в декорациях Kudji».