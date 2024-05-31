Иван Ургант провел «Вечернего Урганта» в гостях у подкаста Kuji

Ургант признался, что впервые пришел на подкаст, и отказался надевать наушники, чтобы у него не менялся голос с громкого на тихий, как это бывает в подкастах. «Сидят взрослые мужчины в отсутствии женщин и вот так вот [имитирует голос] разговаривают. <…> Тихо друг другу что‑то говорят. <…> Потом я понял, что большинство из этих людей в подкасте сидят в наушниках, и, видимо, звук их собственного голоса каким‑то образом магически действует на них, <…> еще чуть-чуть — и начинается уже ASMR» — объяснил телеведущий.