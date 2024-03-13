«Это незаменимая единица»: Сергей Светлаков признался, что ему не хватает Ивана Урганта на ТВ

По мнению актера, сравнивать передачи «Вечерний Ургант» и «Шоу Воли» уже неуместно, ведь формат был изобретен за границей и «не принадлежит Урганту». «И чем больше было бы таких шоу, причем на разных каналах, с разными лицами, с разными героями и рубриками, тем было бы лучше для нашего зрителя», — уверен Светлаков.