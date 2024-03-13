«Это незаменимая единица»: Сергей Светлаков признался, что ему не хватает Ивана Урганта на ТВ

Сергей Светлаков назвал Ивана Урганта профессионалом и «незаменимой единицей», которой «не хватает» на телевидении. Телеведущий высказался о коллеге по «Прожекторперисхилтону» в интервью РБК.
«Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает. И мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения», — посчитал Светлаков.
По мнению актера, сравнивать передачи «Вечерний Ургант» и «Шоу Воли» уже неуместно, ведь формат был изобретен за границей и «не принадлежит Урганту». «И чем больше было бы таких шоу, причем на разных каналах, с разными лицами, с разными героями и рубриками, тем было бы лучше для нашего зрителя», — уверен Светлаков.
По его мнению, «текущая ситуация нас как‑то обезглавила» и даже отчасти «погрузила нас в состояние надежды» на новые лица. Светлаков считает, что незаменимые люди, чей «профессионализм, уникальность рождают целые эпохи», бывают, например Виктор Цой и Владимир Высоцкий. Считает ли он таковым Урганта, собеседник не уточнил.
«Вечерний Ургант» пропал с российского телевидения в феврале 2022-го, последний выпуск вышел за трое суток до начала военной спецоперации на территории Украины. Ургант опубликовал пост с пацифистским посылом.
Телеведущий исполнил одну из главных ролей в художественном фильме журналиста Николая Солодникова. Лента получила название «Во сне ты горько плакал».