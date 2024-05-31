Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально отказалась от фамилии отца

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, Шайло, решила юридически отказаться от приставки, оставив лишь фамилию матери, передает The Independent.
Заявление 18-летней актрисы поступило спустя несколько дней после новостей о том, что от фамилии Питт отказалась ее 15-летняя сестра Вивьен. По информации СМИ, остальные дети актеров — Захара, Мэддокс, Пакс и Нокс — также не пользуются фамилией отца. Шайло стала первой, кто официально поменял свою фамилию.
В ноябре 2023-го в сети разошелся пост Пакса Джоли-Питта, в котором он называет своего отца «негодяем мирового класса». Он заявил, что актер «снова и снова доказывает, что является ужасным и презренным человеком». «Ты не думаешь и не сочувствуешь своим четырем младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии. Ты никогда не поймешь, какой урон ты нанес моей семье, потому что ты не способен на это», — написал Пакс.
Джоли и Питт расстались в 2016 году, а бракоразводный процесс закончился лишь спустя 8 лет. В 2022 году актриса подала против своего бывшего мужа иск о домашнем насилии. В нем говорится, что Питт в сентябре 2016 года «физически и словесно напал» на Джоли и их детей, когда они находились на борту частного самолета. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а «Джоли схватил за голову и потряс ее», утверждается в документе.