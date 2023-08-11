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Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта подошел к концу. Он продолжался семь лет

Семён Гудошников
Вчера в 22:59

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, продолжавшийся семь лет, подошел к концу. Об этом со ссылкой на источники написало Touch Weekly.

По информации издания, бывшие супруги долгое время спорили по поводу опеки над детьми и не могли поделить винодельню Chateau Miraval на юге Франции. Согласно судебным документам, Джоли пошла на урегулирование иска о совместной винодельне из‑за больших издержек.

«Они потратили так много денег на эти судебные разбирательства, включая борьбу за опеку, что Энджи в конечном итоге могла разориться, поэтому разумно было сократить ей потери. Это огромная победа для Брэда», — сказал инсайдер.

За право остаться единственным собственником винодельни Питт заплатит экс-супруге 250 млн долларов. Джоли, вероятнее всего, сохранит опеку над тремя детьми, но у ее бывшего мужа будет право встречаться с ними. Один из собеседников издания назвал переговоры «мучительными».

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2006 году у них родилась дочь Шайло, а в 2008-м — двойняшки Вивьен и Нокс. Актер также усыновил приемных детей супруги — Мэддокса, Пакса и Захару.

В 2014 году пара поженилась. А через пару лет Джоли подала документы на развод, указав причиной «непримиримые противоречия».

После расставания актриса подала иск о домашнем насилии против бывшего супруга. В нем говорится, что Питт в сентябре 2016 года «физически и словесно напал» на Джоли и их детей, когда они находились на борту частного самолета. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а «Джоли схватил за голову и потряс ее», утверждается в документе. По данным NYT, Джоли подала на развод через несколько дней после инцидента.

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