Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта подошел к концу. Он продолжался семь лет

После расставания актриса подала иск о домашнем насилии против бывшего супруга. В нем говорится, что Питт в сентябре 2016 года «физически и словесно напал» на Джоли и их детей, когда они находились на борту частного самолета. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а «Джоли схватил за голову и потряс ее», утверждается в документе. По данным NYT, Джоли подала на развод через несколько дней после инцидента.