В сети распространился старый пост сына Брэда Питта. В нем он называет отца ужасным человеком

Британское издание Daily Mail опубликовало старую публикацию из соцсетей Пакса Джоли-Питта, сына Анджелины Джоли и Брэда Питта. В ней на тот момент 16-летний подросток называет своего отца «негодяем мирового класса».
Пакс высказался о Питте в День отца в 2020 году. Он саркастично поздравил актера с праздником и заявил, что тот «снова и снова доказывает, что является ужасным и презренным человеком».
«Ты не думаешь и не сочувствуешь своим четырем младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии. Ты никогда не поймешь, какой урон ты нанес моей семье, потому что ты неспособен на это», — написал Пакс.
Молодой человек подчеркнул, что Питт якобы превратил жизни самых близких ему людей в «постоянный ад». Пакс прикрепил к публикации фотографию, на которой актер произносит благодарственную речь после получения премии «Оскар».
«Ты можешь говорить себе и всему миру что захочешь, но правда увидит свет однажды. Так что счастливого Дня отца, ты, чертов ужасный человек», — завершил пост Пакс.
Сын Питта не объясняет, что именно отец делал и чем так разозлил его. Публикация сделана после развода актера и его бывшей супруги Анджелины Джоли. Пакс — приемный сын Питта, артист усыновил его в 2008 году.
Процесс усыновления Пакса начала Джоли во Вьетнаме: в 2007 году она стала приемной матерью мальчика, которого оставила биологическая мать, страдавшая от героиновой зависимости. К тому моменту актриса уже находилась в отношениях с Питтом.
После разрыва родителей Пакс, как и другие дети пары, остался жить с Джоли. Всего у Питта и Джоли шесть детей: 22-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьенн.