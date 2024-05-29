Кэрри Вашингтон снимется в третьем фильме «Достать ножи»

«Достать ножи: Проснись, мертвец» выйдет на экраны в 2025 году. Съемки фильма начнутся в ближайшее время. Детали сюжета ленты пока не разглашаются. Известно только, что она расскажет о «самом опасном деле Бланка на сегодняшний день».