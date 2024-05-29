Кэрри Вашингтон снимется в третьем фильме «Достать ножи»

Американская актриса Кэрри Вашингтон, известная по фильмам «Рэй» и «Джанго освобожденный», снимется в фильме «Достать ножи: Проснись, мертвец». Об этом сообщил Deadline.
Вашингтон присоединится к актерскому составу, в который уже вошли Дэниел Крейг («Спектр»), Эндрю Скотт («Шерлок», «Рипли»), Джош О’Коннор («Претенденты») и Кейли Спэни («Присцилла»).
Какую роль исполнит актриса, не раскрывается. Реэиссером и сценаристом фильма выступит Райан Джонсон, автор первых двух частей серии. Продюсировать ленту будет компания T-Street Джонсона и лично Рэм Бергман.
«Достать ножи: Проснись, мертвец» выйдет на экраны в 2025 году. Съемки фильма начнутся в ближайшее время. Детали сюжета ленты пока не разглашаются. Известно только, что она расскажет о «самом опасном деле Бланка на сегодняшний день».
Оригинальный фильм «Достать ножи» вышел в 2019 году, его выпустила студия Lionsgate. Картина собрала в прокате 312 млн долларов при бюджете в 40 млн. Позднее Netflix купил права на показ ленты более чем за 450 млн долларов.
В 2022 году на стриминговом сервисе вышел сиквел «Достать ножи: Стеклянная луковица». За первую неделю проката фильм заработал около 15 млн долларов. «Афиша Daily» рассказывала о реакции критиков на картину.