Джош О’Коннор и Кейли Спэни сыграют в триквеле «Достать ножи»

Сегодня в 11:45
Фото: Marleen Moise/Getty Images

Джош О’Коннор и Кейли Спэни вошли в актерский состав третьей части «Достать ножи». Райан Джонсон вернется в кресло режиссера по написанному им сценарию фильма, сообщает Deadline.

Детали сюжета неизвестны, какие роли получат О’Коннор и Спэни — тоже. На данный момент точно понятно, что в «Достать ножи» вернется Дэниел Крейг.

Ранее было объявлено, что фильм получил название «Проснись, мертвец». Выпуском займется продюсерская компания Рэма Бергмана T-Street Pictures, релиз ленты состоится на Netflix.

О’Коннор в последний раз появился в фильме Луки Гуаданьино «Претенденты», где сыграл одну из главных ролей. А Спэни сыграла одну из главных ролей в «Падении империи» Алекса Гарленда.

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