Джош О’Коннор и Кейли Спэни сыграют в триквеле «Достать ножи»

Джош О’Коннор и Кейли Спэни вошли в актерский состав третьей части «Достать ножи». Райан Джонсон вернется в кресло режиссера по написанному им сценарию фильма, сообщает Deadline.
Детали сюжета неизвестны, какие роли получат О’Коннор и Спэни — тоже. На данный момент точно понятно, что в «Достать ножи» вернется Дэниел Крейг.
Ранее было объявлено, что фильм получил название «Проснись, мертвец». Выпуском займется продюсерская компания Рэма Бергмана T-Street Pictures, релиз ленты состоится на Netflix.
О’Коннор в последний раз появился в фильме Луки Гуаданьино «Претенденты», где сыграл одну из главных ролей. А Спэни сыграла одну из главных ролей в «Падении империи» Алекса Гарленда.