Звезда «Шерлока» и «Рипли» Эндрю Скотт снимется в фильме «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Ирландский актер Эндрю Скотт, известный по сериалам «Шерлок» и «Рипли», снимется в фильме «Достать ножи: Проснись, мертвец». Об этом сообщил Variety.
Скотт сыграет в картине вместе с Джошем О’Коннором из «Претендентов» и Кейли Спэни из «Присциллы». Также в ленте вновь появится Дэниел Крейг в роли сыщика Бенуа Бланка.
Режиссером и сценаристом третьей части франшизы станет Райан Джонсон, работавший над предыдущими частями серии. Он выступит продюсером проекта наряду с Рэмом Бергманом.
«Достать ножи: Проснись мертвец» выйдет на экраны в 2025 году. Съемки фильма начнутся в ближайшее время. Детали сюжета ленты пока не разглашаются. Известно только, что она расскажет о «самом опасном деле Бланка на сегодняшний день».
Оригинальный фильм «Достать ножи» вышел в 2019 году, его выпустила студия Lionsgate. Картина собрала в прокате 312 млн долларов при бюджете в 40 млн. Позднее Netflix купил права на показ ленты более чем за 450 млн долларов.
В 2022 году на стриминговом сервисе вышел сиквел «Достать ножи: Стеклянная луковица». За первую неделю проката фильм заработал около 15 млн долларов. «Афиша Daily» рассказывала о реакции критиков на картину.