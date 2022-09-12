10 сентября на 47-м кинофестивале в Торонто Райан Джонсон представил ленту «Стеклянная луковица» — сиквел своей детективной картины «Достать ножи», которая увидела свет в 2019 году.

Роль детектива Бенуа Бланка по-прежнему исполняет Дэниел Крейг. Согласно сюжету, он прибывает на греческий остров для расследования убийства в доме миллиардера, ИТ-предпринимателя Майлза Брона. Вскоре выясняется, что перед убийством между Броном и его гостями разразился конфликт.

В сети успели появиться дебютный тизер-трейлер и сайт с головоломками, похожими на те, которые решают герои фильма по ходу повествования. Мы собрали уже вышедшие рецензии англоязычных критиков.

Джон Дефор, The Hollywood Reporter

Дефор отмечает, что Джонсон приоткрыл частную жизнь главного героя, но оставил его персону достаточно загадочной, чтобы она могла раскрываться в дальнейших фильмах (сейчас к выходу запланирована третья часть), — и в этом киножурналист видит параллель с работой Кеннета Брана над двумя фильмами о Пуаро Агаты Кристи.

«По сравнению с первой частью, в этой ленте больше действия (в том числе, больше актов возмездия), у нее более смелое оформление и несколько неожиданных камео. Она не страдает от привычного синдрома сиквелов к хитам в духе „дадим им того же, только побольше“. Набор актеров здесь более разнообразен, а критика невежественных богачей больше подходит текущему моменту», — заявил журналист.

Элисон Уилмор, Vulture, New York Magazine

«„Стеклянная луковица“ смотрится более масштабной, более точно скроенной. Правда удовлетворение от просмотра приносит другая деталь: герои обнажают свой упадок не сразу, но со временем».

Росс Бонэм, Collider

«Если обходиться без спойлеров на тему того, насколько Джонсон вырос со времен последней своей картины, то „Стеклянной луковице“ удается найти еще больше способов порвать с устоями детективных лент, беспрестанно заставлять зрителей ожидать чего‑то нового, перемешивая кусочки пазла».

Кэти Эрбленд, Indiewire

Эрбленд объясянет, в чем именно рифма переменчивого сюжета картины со строением луковицы: «Бланк разрешает одну головоломку, за ней следует другая. Джонсон с удовольствием переключает зрительское внимание на абсолютно новую историю — но завернутую в старую загадку. Аудитория ломает мозг, все начинается заново. Почему эти люди собрались вместе? Кто убийца? Кто убит (По правде говоря, главный вопрос здесь)?».

Оуэн Глейберман, Variety

«Лучше ли „Стеклянная луковица“ своего предшественника? Не обязательно. Она больше и эффектнее, это более проработанная и многогранная игра в наперстки. <…>. Те из героев, что находятся под подозрением, оказались в столь заманчивой зоне между токсичными и вызывающими сочувствие.

Однако, учитывая такое обилие сюрпризов, раскрытие личности убийцы дает чуть меньше удовлетворения, чем прежде. „Луковица“ — первый из двух сиквелов „Достать ножи“. Он безусловно приносит удовольствие, но в следующий раз ножам стоит резать еще глубже».

«Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря. Кроме Дэниела Крейга в ленте снялись Эдвард Нортон, Итан Хоук, Дейв Баутиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший и Кейт Хадсон — таким образом, актерский состав был обновлен практически полностью.