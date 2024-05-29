РЖД разрешила указывать данные о животных в билетах после гибели кота Твикса

Утром 11 января проводница высадила с поезда кота Твикса на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию. Питомец смог самостоятельно выбраться из перевозки и начал разгуливать по салону. Сотрудница РЖД ошибочно приняла его за уличное животное и выкинула из вагона. Кота сопровождал в поезде отчим хозяина. Он заметил пропажу четвероногого лишь спустя несколько часов.