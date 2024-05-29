РЖД разрешила указывать данные о животных в билетах после гибели кота Твикса

Теперь при оформлении билета пассажир может указать вид питомца, его описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного.
Пока такая возможность появилась только у пользователей Android, позднее ее планируют ввести в веб-приложении и на сайте РЖД.
Утром 11 января проводница высадила с поезда кота Твикса на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию. Питомец смог самостоятельно выбраться из перевозки и начал разгуливать по салону. Сотрудница РЖД ошибочно приняла его за уличное животное и выкинула из вагона. Кота сопровождал в поезде отчим хозяина. Он заметил пропажу четвероногого лишь спустя несколько часов.
Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось. Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове.
В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных — в частности, запретить проводникам высаживать их из поезда. Петицию за увольнение проводницы, выкинувшей Твикса из поезда, подписали более 380 тыс. человек. Ее отстранили от работы на время служебного расследования.
Следственный комитет по факту смерти кота возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животным. Оно заведено не против проводницы, высадившей кота, фигурантов в деле пока нет, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.